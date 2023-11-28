В Улан-Удэ стартуют «Рождественские чтения»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятия состоятся с 29 по 30 ноября



В Улан-Удэ с 29 по 30 ноября пройдут XIII региональные «Рождественские образовательные чтения» (6+) по теме «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». Пленарное заседание состоится в первый день в национальной библиотеке РБ, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



В этот же день будут проведены секции: «Духовно-нравственное воспитание в современной системе образования» и «Возможности предметной области «Духовно-нравственная культура народов России» для формирования личных качеств школьников на основе духовных ценностей» в Бурятском республиканском институте образовательной политики, «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста: теоретические основы, проблемы, опыт» в нацбиблиотеке, а также секция по тюремному служению и круглый стол «Взаимодействие УФСИН России по Республике Бурятия с основными традиционными религиозными конфессиями. Проблемные вопросы и пути их решения» в управлении ФСИН России по РБ. Также состоится вебинар: «Актуальные вопросы образовательной деятельности в церковно-приходских воскресных школах».



30 ноября заработают секция молодёжного служения и круглый стол «Церковь и общество. Актуальные вопросы» в Бурятском государственном университете, круглый стол по социальному служению «Социальное служение и благотворительность Улан-Удэнской епархии. Итоги, опыт и перспективы» в воскресной школе Свято-Никольского храма. Также в воскресной школе будет организована конференция «Русское искусство в Православной Церкви: историческое осмысление влияния русского национального искусства, как системообразующей части отечественной культуры, на формирование богослужения Русской Православной Церкви».



Кроме этого, в рамках «Рождественских образовательных чтений» Улан-Удэнская и Бурятская епархия 2 декабря организует проведение секции по миссионерской деятельности и круглого стола «Волонтёр в миссионерском служении» в духовно-просветительском центре Свято-Одигитриевского собора. По 24 декабря состоятся ряд встреч и бесед среди воинских подразделений Улан-Удэнского военного гарнизона. Также конкурсная комиссия подведёт итоги заочного регионального этапа XIX международного конкурса детского творчества в области изобразительного искусства «Красота Божьего мира».



Возрастное ограничение: 6+.

