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В центре Улан-Удэ хотят снести школу

В центре Улан-Удэ хотят снести школу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Не исключено, что школу разместят в другом месте, освободив участок на Балтахинова

Открытая сменная общеобразовательная школа №1, которая находится в центре Улан-Удэ, на улице Балтахинова, видимо, пойдёт под снос. На сегодня это единственная вечерняя школа, где учатся и проходят адаптацию подростки с девиантным поведением.

В пресс-службе Народного Хурала сообщают, что в 2018 году после инженерного обследования здания вечерней школы специалисты дали заключение – «ограничено работоспособное». Это подразумевает, что здание подлежит либо сносу, либо реконструкции. Представитель комитета образования администрации города Зана Тумуров пояснил, что «здание в удовлетворительном состоянии, но при этом свои ресурсы выработало»:

- Капремонт невозможен, реконструкцию проводить экономически нецелесообразно. Нет опасности внезапного обрушения, но требуется мониторинг технического состояния. Предлагалось размещение этого учреждения в другом существующем здании или строительство новой школы.

Сообщается, что «были направлены заявки в комитет по имуществу для поиска земельного участка». Вот как выездное совещание описывает пресс-служба парламента Бурятии:

«Были направлены заявки в комитет по имуществу для поиска земельного участка. Но учитывая дефицит свободных земельных участков, особенно в центральной части Улан-Удэ, проблема может растянуться на несколько лет. На этот момент обратила внимание вице-спикер Хурала Татьяна Мантатова, отметив, что сегодня перед системой образования стоят важные задачи по ликвидации третьей смены и строительству новых школ:

- Искать земельный участок, потом ещё искать источник финансирования – на это уйдёт несколько лет, - высказалась вице-спикер».

Проблему будут решать вместе с правительством республики.

Всего в школе №1 455 учеников, а новый учебный год уже на носу.

Как сообщал «Байкал-Daily», год назад в Улан-Удэ снесли школу №40, которая стала аварийной после трещины в фундаменте. Тогда родители очень волновались, прося не строить на этом месте очередную высотку. В итоге решено было возвести новое здание на том же месте.

Пять лет была закрыта старейшая школа города №2, которая находится возле площади Советов. Одно время среди педагогов и родителей также ходили слухи, что здесь хотят строить торговый центр. Планировалась даже акция-протест. Впрочем, и эту школу оставили на своём месте. Новое здание распахнуло двери в 2017 году.
школы
 
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