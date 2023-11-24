Бурятскую борьбу представят на фестивале борьбы в Москве

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

По правилам бухэ барилдаан проведут абсолютное первенство среди победителей



25 ноября в Москве проведут фестиваль традиционной борьбы народов России. В спортивном комплексе МГТУ им. Н.А. Баумана состоится открытое лично-командное первенство по традиционным видам борьбы: татаро-башкирской на поясах, чувашской «Кереш», таджикской «Гуштингири», народов Сибири и Дальнего Востока.



Абсолютное первенство среди победителей в весовых категориях по видам борьбы в этом году будет проводиться по борьбе народов Сибири и Дальнего Востока по правилам бурятской борьбы «Бухэ барилдаан».



Ожидается участие около 150 спортсменов, представляющих команды национально-культурных объединений и землячеств Москвы: Алтая, Армении, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Калмыкии, Осетии-Алании, Саха-Якутии, Татарстана, Тывы, Хакасии, Чувашии, Забайкальского края, Иркутской области, Нижнего Новгорода, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии и других.



Как сообщает общество бурятской культуры «Уряал», победителям и призёрам соревнований будут вручены кубки, медали, дипломы и призы.



В перерывах между состязаниями выступят творческие коллективы и артисты, представляющие землячества и национально-культурные объединения, а также мастера восточных единоборств.



Возрастное ограничение: 6+.

