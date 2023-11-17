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Главный санврач Бурятии советует не гладить диких лисиц

Главный санврач Бурятии советует не гладить диких лисиц
Общество,  Фото:"Аноним 03"
В последнее время участились выходы животных к людям

Главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики в связи с выходом лисиц к людям. Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе рыжих хищниц улан-удэнцы видели в сотых кварталах и на детской площадке в Энергетике.

- Хочу отметить, что в 2023 году все 10 зарегистрированных эпизоотических очагов бешенства в пяти муниципальных районах республики (Мухоршибирском, Селенгинском, Иволгинском, Кяхтинском, Тарбагатайском) связаны именно с забегами лис. В настоящее время в Бурятии эпизоотический процесс, который активизировался с 2017 года, поддерживается за счёт природного очага бешенства среди диких животных, в частности среди лис, и всегда имеется риск перехода вируса бешенства в среду домашних и сельскохозяйственных животных и появления антропургических (городских) очагов бешенства. Наибольшую опасность представляют бездомные, бродячие собаки, - отметил Сергей Ханхареев.

Больные животные выделяют вирус со слюной примерно за неделю до появления у них типичных симптомов бешенства и на протяжении всего периода болезни, до гибели животного. Люди чаще всего заражаются при укусах, реже - при оцарапывании и ослюнении бешеными животными.

Отметим, бешенство - это заболевание с абсолютной летальностью.

Во избежание заражения бешенством и в целях профилактики укусов Сергей Ханхареев рекомендует:

- избегать контактов с дикими и безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить. Особенно это важно донести до детей;

- соблюдать правила содержания домашних животных, позаботиться о прививке от бешенства своему питомцу;

- незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.


лисицы дикие животные Роспотребнадзор

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