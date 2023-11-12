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В Улан-Удэ лиса подобралась к жилым домам

В Улан-Удэ лиса подобралась к жилым домам
Общество,  Фото:telegram-канал «Бурятия Онлайн»
Она бегала возле многоэтажек в сотых кварталах

Накануне жители бурятской столицы заметили лису около многоквартирных домов. Дело было в 110 микрорайоне.

Рыжую хищницу увидели из окна автомобиля. Несмотря на то, что на улице в это время уже было темно, а лесная гостья бежала очень быстро, очевидцы всё же успели запечатлеть её на камеру. «Лиса в 110 квартале. Аккуратно, вдруг бешеная», – предупредили улан-удэнцев в telegram-канале «Бурятия Онлайн».

Несколькими днями ранее ещё одна лисичка бегала по детской площадке в микрорайоне Энергетик и искала себе еду. Видео с ней разместили в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

В августе в кяхтинском селе Усть-Киран нашли мёртвую лисицу. На неё наткнулись подростки. После лабораторных исследований у животного подтвердилось бешенство. Детей вакцинировали, а в населённом пункте объявили карантин.

Спустя два месяца его сняли, однако профилактические мероприятия там продолжатся. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ опубликовали на официальном сайте правительства РБ.

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