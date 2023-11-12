В Улан-Удэ лиса подобралась к жилым домам









В августе в кяхтинском селе Усть-Киран нашли мёртвую лисицу. На неё наткнулись подростки. После лабораторных исследований у животного подтвердилось бешенство. Детей вакцинировали, а в населённом пункте объявили карантин.



Спустя два месяца его



Несколькими днями ранее ещё одна лисичка бегала по детской площадке в микрорайоне Энергетик и искала себе еду. Видео с ней разместили в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».В августе в кяхтинском селе Усть-Киран нашли мёртвую лисицу. На неё наткнулись подростки. После лабораторных исследований у животного подтвердилось бешенство. Детей вакцинировали, а в населённом пункте объявили карантин.Спустя два месяца его сняли , однако профилактические мероприятия там продолжатся. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ опубликовали на официальном сайте правительства РБ.

Накануне жители бурятской столицы заметили лису около многоквартирных домов. Дело было в 110 микрорайоне.Рыжую хищницу увидели из окна автомобиля. Несмотря на то, что на улице в это время уже было темно, а лесная гостья бежала очень быстро, очевидцы всё же успели запечатлеть её на камеру. «Лиса в 110 квартале. Аккуратно, вдруг бешеная», – предупредили улан-удэнцев в telegram-канале «Бурятия Онлайн».