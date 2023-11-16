В нацпарке Бурятии снежный барс попал в объектив фотоловушки

Учёные идентифицировали, что в кадр попала Рыжая Пятка



На днях в Бурятии группа «Ирбис» национального парка «Тункинский» вернулась из экспедиции с хорошими новостями. В фотоловушку попали кадры со снежным барсом. Произошло это ещё в июле, но из-за того, что территория отдалённая и труднодоступная, госинспекторы обходят тропы лишь несколько раз в году.



- Специалисты города Иркутск по обобщённым кадрам с фотоловушек национального парка идентифицировали, что в кадр попала Рыжая Пятка – новая самка, молодая, скорее всего, - рассказали в научном отделе Тункинского национального парка.



Напомним, что группа «Ирбис» создана в 2016 году для изучения и сохранения редких видов горной фауны. Группой «Ирбис» ежегодно проводится зимний учёт, мониторинг, рейдовые и биотехнические мероприятия в местах ареала обитания снежного барса и горного сибирского козла.











