Учёные идентифицировали, что в кадр попала Рыжая Пятка
На днях в Бурятии группа «Ирбис» национального парка «Тункинский» вернулась из экспедиции с хорошими новостями. В фотоловушку попали кадры со снежным барсом. Произошло это ещё в июле, но из-за того, что территория отдалённая и труднодоступная, госинспекторы обходят тропы лишь несколько раз в году.
- Специалисты города Иркутск по обобщённым кадрам с фотоловушек национального парка идентифицировали, что в кадр попала Рыжая Пятка – новая самка, молодая, скорее всего, - рассказали в научном отделе Тункинского национального парка.
Напомним, что группа «Ирбис» создана в 2016 году для изучения и сохранения редких видов горной фауны. Группой «Ирбис» ежегодно проводится зимний учёт, мониторинг, рейдовые и биотехнические мероприятия в местах ареала обитания снежного барса и горного сибирского козла.
В нацпарке Бурятии снежный барс попал в объектив фотоловушки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Новое здание возводят в селе Тохой
Уже завтра решится судьба единственной команды-претендента из Бурятии в проект «Сириус.ИИ»
Схрон с «травкой» он устроил на крыше бани
Их упразднили по решению депутатов
В рамках празднования прошла церемония открытия мемориальных досок учителям школы
Строительный сезон закончился, и дорожные работы приостановлены
Его работа вошла в число лучших проектов страны
В городе дали старт проекту ледового города
Он занял первое место в весовой категории 100 кг
Ариунбаатар Ганбаатар победил в номинации театральной премии «Золотой софит»
Участники из республики завоевали 4 медали
За победу поборются девять российских авторов
В ближайшее время инициативу рассмотрит Горсовет
Собаки загнали косулю на улицы села
В Народном Хурале заявили, что уличные псы ничем не отличаются от волков