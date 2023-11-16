16 ноября

15 ноября

Популярное

В нацпарке Бурятии снежный барс попал в объектив фотоловушки

В нацпарке Бурятии снежный барс попал в объектив фотоловушки
Общество,  Фото:нацпарк «Тункинский»
Учёные идентифицировали, что в кадр попала Рыжая Пятка

На днях в Бурятии группа «Ирбис» национального парка «Тункинский» вернулась из экспедиции с хорошими новостями. В фотоловушку попали кадры со снежным барсом. Произошло это ещё в июле, но из-за того, что территория отдалённая и труднодоступная, госинспекторы обходят тропы лишь несколько раз в году.

- Специалисты города Иркутск по обобщённым кадрам с фотоловушек национального парка идентифицировали, что в кадр попала Рыжая Пятка – новая самка, молодая, скорее всего, - рассказали в научном отделе Тункинского национального парка.

Напомним, что группа «Ирбис» создана в 2016 году для изучения и сохранения редких видов горной фауны. Группой «Ирбис» ежегодно проводится зимний учёт, мониторинг, рейдовые и биотехнические мероприятия в местах ареала обитания снежного барса и горного сибирского козла.





Бурятия национальный парк снежный барс фотоловушка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

ДК в районе Бурятии построят на полгода раньше срока
ДК в районе Бурятии построят на полгода раньше срока
Общество, 16.11.2023
Новое здание возводят в селе Тохой
Школьники Бурятии решают проектные задачи в области ИИ
Школьники Бурятии решают проектные задачи в области ИИ
Общество, 16.11.2023
Уже завтра решится судьба единственной команды-претендента из Бурятии в проект «Сириус.ИИ»
В Бурятии сельчанин собрал коноплю по пути на гурт
В Бурятии сельчанин собрал коноплю по пути на гурт
Общество, 16.11.2023
Схрон с «травкой» он устроил на крыше бани
В Бурятии исчезли два прибрежных посёлка
В Бурятии исчезли два прибрежных посёлка
Общество, 16.11.2023
 Их упразднили по решению депутатов
В Бурятии столетие отметила Шибертуйская школа
В Бурятии столетие отметила Шибертуйская школа
Общество, 16.11.2023
В рамках празднования прошла церемония открытия мемориальных досок учителям школы
Дороги в северном посёлке Бурятии введут в эксплуатацию в 2024 году
Дороги в северном посёлке Бурятии введут в эксплуатацию в 2024 году
Общество, 16.11.2023
Строительный сезон закончился, и дорожные работы приостановлены
Школьник из Бурятии получил медаль всероссийского конкурса
Школьник из Бурятии получил медаль всероссийского конкурса
Общество, 16.11.2023
Его работа вошла в число лучших проектов страны
В Иркутске установили сердце, изготовленное из байкальского льда
В Иркутске установили сердце, изготовленное из байкальского льда
Общество, 16.11.2023
В городе дали старт проекту ледового города
Борец Бурятии победил на тупиковом первенстве России
Борец Бурятии победил на тупиковом первенстве России
Общество, 16.11.2023
Он занял первое место в весовой категории 100 кг
Монгольский баритон стал лучшим оперным певцом Санкт-Петербурга
Монгольский баритон стал лучшим оперным певцом Санкт-Петербурга
Общество, 16.11.2023
Ариунбаатар Ганбаатар победил в номинации театральной премии «Золотой софит»
Бурятские авторы вошли в шорт-лист премии «Дальний Восток»
Бурятские авторы вошли в шорт-лист премии «Дальний Восток»
Общество, 16.11.2023
За победу поборются девять российских авторов
В Бурятии косулю спасли от стаи собак
В Бурятии косулю спасли от стаи собак
Общество, 16.11.2023
Собаки загнали косулю на улицы села
В Бурятии начнут умерщвлять невостребованных и злых собак
В Бурятии начнут умерщвлять невостребованных и злых собак
Общество, 16.11.2023
В Народном Хурале заявили, что уличные псы ничем не отличаются от волков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^