Сам больной уклонялся от лечения
Суд отправил на принудительную госпитализацию жителя Иволгинского района Бурятии с заразной формой туберкулёза. Иск в суд подала прокуратура.
- В ходе проверки было установлено, что житель села Иволгинск состоит на диспансерном учёте в центральной районной больнице с диагнозом «инфильтративный туберкулёз», который является заразной формой заболевания. Ранее он проходил лечение в противотуберкулёзном диспансере, но самовольно покинул учреждение. В дальнейшем неоднократно уклонялся от обследования и лечения, - сообщили в прокуратуре республики.
В целях защиты жизни и здоровья неопределённого круга лиц прокурор района обратился в суд с заявлением о направлении больного на принудительное обследование. Иволгинский районный суд иск прокурора удовлетворил.
Решение суда исполнено, больной помещён в специализированную противотуберкулёзную организацию.
В Бурятии принудительно госпитализировали больного туберкулёзом
Общество, Фото:
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