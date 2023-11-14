В Бурятии принудительно госпитализировали больного туберкулёзом

Сам больной уклонялся от лечения



Суд отправил на принудительную госпитализацию жителя Иволгинского района Бурятии с заразной формой туберкулёза. Иск в суд подала прокуратура.



- В ходе проверки было установлено, что житель села Иволгинск состоит на диспансерном учёте в центральной районной больнице с диагнозом «инфильтративный туберкулёз», который является заразной формой заболевания. Ранее он проходил лечение в противотуберкулёзном диспансере, но самовольно покинул учреждение. В дальнейшем неоднократно уклонялся от обследования и лечения, - сообщили в прокуратуре республики.



В целях защиты жизни и здоровья неопределённого круга лиц прокурор района обратился в суд с заявлением о направлении больного на принудительное обследование. Иволгинский районный суд иск прокурора удовлетворил.



Решение суда исполнено, больной помещён в специализированную противотуберкулёзную организацию.



