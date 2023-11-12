В Бурятии жители семи сёл остались недовольны решением проблемы с терапевтом



Недавно



- Основные пациенты – пенсионеры без автомобилей. Чтобы добраться до врача, приходится заказывать машину. Туда-сюда и в Кырен за лекарствами – 180 километров. Выходит очень дорого, – заявили они в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».



Люди призвали вернуть врача в населённый пункт, где он принимал раньше. Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения. Пока во врачебную амбулаторию в Торах ищут нового терапевта, местным жителям пообещали оказывать выездную медопомощь. Дважды в неделю из Кырена по утверждённому графику будет приезжать специалист. Прежний перешла на новое место работы в Тункинскую центральную районную больницу в Кырене из-за окончания контракта по программе «Земский доктор». Недавно стало известно , что жители сразу семи тункинских сёл и посёлков – Зун-Мурино, Шанай, Торы, Шулута, Далахай, Гужиры и Хонгодоры – лишились медицинской помощи. Раньше все ездили к терапевту в Торы, а потом пациентов начали отправлять в Тунку. С просьбой разобраться в ситуации сельчане обратились к главе Минздрава Бурятии Евгении Лудуповой.- Основные пациенты – пенсионеры без автомобилей. Чтобы добраться до врача, приходится заказывать машину. Туда-сюда и в Кырен за лекарствами – 180 километров. Выходит очень дорого, – заявили они в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».Люди призвали вернуть врача в населённый пункт, где он принимал раньше. Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения. Пока во врачебную амбулаторию в Торах ищут нового терапевта, местным жителям пообещали оказывать выездную медопомощь. Дважды в неделю из Кырена по утверждённому графику будет приезжать специалист. Прежний перешла на новое место работы в Тункинскую центральную районную больницу в Кырене из-за окончания контракта по программе «Земский доктор».



Кроме того, работу дневного стационара на базе амбулатории усилили. Узкие специалисты тоже будут устраивать плановые осмотры раз в месяц, а при назначении лечения контролировать состояние пациентов решили через телеконсультации. Тех, у кого есть хронические заболевания, обеспечат льготными лекарствами по назначению врача. Если потребуется экстренная помощь, из Тункинской ЦРБ приедет скорая.



В этом же медучреждении предлагают проходить плановые профилактические мероприятия – диспансеризацию, маммографию и т. д. Транспортировку туда при необходимости организуют.



Однако этот ответ Минздрава тункинцев не устроил.



- Нет понимания, кто будет нас курировать, какой врач? Каким образом проходит сбор анализов? Как нас будут посещать узкие специалисты? Сколько пациентов может охватить выездной терапевт? Почему не предоставили жильё предыдущему врачу, зная о завершении контракта? – вопрошают они в группе «Тунка-инфо 24/7».



В ведомстве пояснили: выездной терапевт из Кырена работает по графику. Забор анализов будут делать каждую неделю по вторникам



- Для планового осмотра раз в месяц предусмотрен выезд врачебной бригады из узких специалистов, – отметили в министерстве. – Вопрос о предоставлении жилья приезжим врачам, заключившим контракт с ЦРБ, обсуждался на встрече с главой Тункинского района.



По данным республиканского Минздрава, в 2024 году правительство России планируется направить 300 миллионов на строительство жилья для медиков в районах республики. Сейчас решается вопрос о выделении земельного участка на возведение домов для врачей в Тунке. За это отвечает Минстрой РБ.