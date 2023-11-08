В Бурятии семь сёл разом остались без медицинской помощи





В этом же медучреждении предлагают проходить плановые профилактические мероприятия – диспансеризацию, маммографию и т. д. Транспортировку туда при необходимости организуют.





Жители сразу семи тункинских сёл и посёлков – Зун-Мурино, Шанай, Торы, Шулута, Далахай, Гужиры и Хонгодоры – лишились медицинской помощи. Они обратились к главе Минздрава Бурятии Евгении Лудуповой с просьбой решить этот вопрос. Как выяснилось, раньше все ездили к терапевту в Торы, а теперь людей отправляют в Тунку.- Основные пациенты – пенсионеры без автомобилей. Чтобы добраться до врача, приходится заказывать машину. Туда-сюда и в Кырен за лекарствами – 180 километров. Выходит очень дорого, – писал на днях паблик «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».Сельчане призвали вернуть врача в населённый пункт, где он принимал раньше. Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения. Пока во врачебную амбулаторию в Торах ищут нового терапевта, людям пообещали оказывать выездную медопомощь. Дважды в неделю из Кырена по утверждённому графику будет приезжать специалист.- Ранее работавший в селе врач перешла на новое место работы в Тункинскую центральную районную больницу в Кырене из-за окончания контракта по программе «Земский доктор», – приводит ответ Минздрава Бурятии «Тунка-инфо.24/7».Кроме того, работу дневного стационара на базе амбулатории усилили. Узкие специалисты тоже будут устраивать плановые осмотры раз в месяц, а при назначении лечения контролировать состояние пациентов решили через телеконсультации. Тех, у кого есть хронические заболевания, обеспечат льготными лекарствами по назначению врача. Если потребуется экстренная помощь, из Тункинской ЦРБ приедет скорая.