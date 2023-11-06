В Улан-Удэ назвали победителя конкурса балетмейстерских работ

Постановки номеров основывались на стихах Намжила Нимбуева
3 ноября в Улан-Удэ, в стенах хореографического колледжа были подведены итоги I всероссийского молодёжного дистанционного конкурса балетмейстерских работ «Поэзия танца. Стреноженные молнии» имени Намжила Нимбуева. В мероприятии, которое проходило с конца сентября, приняли участие молодые балетмейстеры из городов Улан-Удэ, Иркутск, Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург и Москва.
Задача конкурса заключалась в постановке номера на основе классического танца с элементами современной хореографии. В основу хореографических композиций легли стихи Намжила Нимбуева.
Победителем I всероссийского молодёжного дистанционного конкурса балетмейстерских работ «Поэзия танца. Стреноженные молнии» им. Намжила Нимбуева стала Евгения Софронова, преподаватель ДШИ №8 Радуга, г. Самара, постановка «Снимок». Об этом сообщает Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева.
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