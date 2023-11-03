Улан-Удэ закупает двухсекционные трамваи «Богатырь»

В следующем году городской трамвайный парк пополнится двумя двухсекционными «Богатырями» на 193 места каждый. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков во время посещения МУП «Управление трамвая», которому в этом году исполняется 65 лет. Стоимость одного трамвая составит 123 млн рублей, и на сегодня «Богатыри» - редкость для российских городов.- Каждый год пассажиропоток «Управления трамвая» увеличивается, и в часы пик – утром и вечером - люди уже не входят в эти вагоны. Для того, чтобы не пускать сразу за одним вагоном второй, не иметь сразу два спаренных экипажа, два расхода в электричестве, принято решение начинать закупать большие двухсекционные вагоны вместимостью 193 человека. Да, это недешёвое удовольствие, но один раз вложились – и 35 лет он может по рельсам перевозить наших пассажиров. Это сначала кажется дорого, но в эксплуатации получается он дешевле и окупается. Ну и потом комфорт. Выделенная полоса, не стоят наши трамваи в пробках, - отметил Игорь Шутенков.Также предприятию требуется капитальный ремонт смотровых канав в цехе техобслуживания, которые были построены в 1960-х годах. Одновременно на техосмотре находятся до десяти вагонов, поэтому здесь необходимо обновить бетонное основание и стены канав. Определено финансирование – 89 млн рублей, работы начнутся также в следующем году.- Бетонные работы большие, они требуют жёсткого контроля. Соблюдение технологических карт обязательно, поэтому все работы будут проводиться в тёплое время года. Тяжело было, но мы наконец-то добились. Проектно-сметная документация есть на сегодня, финансирование определено. Спасибо нашему правительству и непосредственно главе Бурятии Алексею Цыденову за поддержку, - отметил мэр.Также в следующем году проведут замену трёх силовых трансформаторов на тяговой подстанции №1, которая обслуживает центр города и Элеватор, и от них зависит электрификация трамваев. Они тоже уже имеют физический износ и, если выйдут из строя, то будет парализовано движение трамваев по всему городу. Замена трансформаторов обойдётся в 10,5 млн рублей.Игорь Шутенков подчеркнул, что развитие городского общественного транспорта проводится в комплексе. За последние 4 года в Улан-Удэ обновились посадочные площадки, отремонтировано 10 км путей, закуплено 15 современных «Львят», проводится обучение сотрудников предприятия.- Коллектив «Управления трамвая» - золотые люди. Те, которые своими руками каждый день, каждую ночь готовят трамвай, чтобы он рано утром вышел забирать наших пассажиров. Золотые люди – водители, кондуктора, слесари, инженерный состав, руководство, - подытожил Игорь Шутенков.