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В северном селе Бурятии установят водоколонки на всех улицах

В северном селе Бурятии установят водоколонки на всех улицах
Общество,  Фото:администрация Северо-Байкальского района
В Северо-Байкальском районе продолжат программу «Чистая вода»

В поселениях Северо-Байкальского района Бурятии в 2024 году планируется строительство новых сетей водоснабжения. Так, в селе Байкальское водопроводные колонки будут установлены на всех улицах для снабжения жителей чистой и качественной водой.

- Программа реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Новые сети будут построены с использованием современных технологий и материалов, это улучшит качество и надёжность водоснабжения, а также снизит затраты на его эксплуатацию. Для абонентов – это возможность получать питьевую воду из централизованной системы водоснабжения, без траты значительных средств на установку собственного источника водоснабжения, - рассказал Александр Шубин, глава села Байкальское.

- Дело в том, что жителям отдалённых улиц далеко идти за водой на центральную водоколонку, особенно зимой. Теперь у нас появятся колонки на каждой улице, получим возможность пользоваться чистой без примесей водой, - поделилась Ирина Петрова, жительница села Байкальское.

Как сообщили в администрации района, подключиться к централизованным сетям можно будет по договору технологического присоединения. Специалисты рассмотрят обращение, определят технические условия подключения и составят договор.

Бурятия водоснабжение водоколонка Северо-Байкальский район

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