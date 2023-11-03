В Северо-Байкальском районе продолжат программу «Чистая вода»
В поселениях Северо-Байкальского района Бурятии в 2024 году планируется строительство новых сетей водоснабжения. Так, в селе Байкальское водопроводные колонки будут установлены на всех улицах для снабжения жителей чистой и качественной водой.
- Программа реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Новые сети будут построены с использованием современных технологий и материалов, это улучшит качество и надёжность водоснабжения, а также снизит затраты на его эксплуатацию. Для абонентов – это возможность получать питьевую воду из централизованной системы водоснабжения, без траты значительных средств на установку собственного источника водоснабжения, - рассказал Александр Шубин, глава села Байкальское.
- Дело в том, что жителям отдалённых улиц далеко идти за водой на центральную водоколонку, особенно зимой. Теперь у нас появятся колонки на каждой улице, получим возможность пользоваться чистой без примесей водой, - поделилась Ирина Петрова, жительница села Байкальское.
Как сообщили в администрации района, подключиться к централизованным сетям можно будет по договору технологического присоединения. Специалисты рассмотрят обращение, определят технические условия подключения и составят договор.
В северном селе Бурятии установят водоколонки на всех улицах
Общество, Фото:
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