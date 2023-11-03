Пока запросы администраций выше возможностей бюджета
В Улан-Удэ главы трёх районов города рассказали депутатам горсовета, что им необходимо решить в 2024 году. Акцент администрации делают на обслуживании детских площадок. Запланированных средств не хватает, на одну площадку в районе выделяется всего 1 тысячу рублей в месяц. Обслуживать площадки у управляющих компании получается не всегда, особенно это касается отдалённых микрорайонов.
Есть у администраций и дефицит по материальным затратам. Затронули на заседании и вопрос с ветхим и аварийным жильём.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, солидная статья расходов – кошение травостоя. С недавнего времени Пожнадзор ужесточил требования в части профилактических мероприятий, а именно к кошению травы на пустырях и в отдалённых микрорайонах города, поэтому всё легло на плечи районных администраций.
- Пока запросы администраций выше наших возможностей. Надеюсь, ко второму чтению с учётом поправок мы сможем скорректировать бюджет и запланировать больше средств администрациям, - высказался председатель профильного комитета горсовета Дмитрий Путилин.
В Улан-Удэ городским депутатам рассказали о проблемах районов
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