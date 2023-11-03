В Улан-Удэ городским депутатам рассказали о проблемах районов

Пока запросы администраций выше возможностей бюджета



В Улан-Удэ главы трёх районов города рассказали депутатам горсовета, что им необходимо решить в 2024 году. Акцент администрации делают на обслуживании детских площадок. Запланированных средств не хватает, на одну площадку в районе выделяется всего 1 тысячу рублей в месяц. Обслуживать площадки у управляющих компании получается не всегда, особенно это касается отдалённых микрорайонов.



Есть у администраций и дефицит по материальным затратам. Затронули на заседании и вопрос с ветхим и аварийным жильём.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, солидная статья расходов – кошение травостоя. С недавнего времени Пожнадзор ужесточил требования в части профилактических мероприятий, а именно к кошению травы на пустырях и в отдалённых микрорайонах города, поэтому всё легло на плечи районных администраций.



- Пока запросы администраций выше наших возможностей. Надеюсь, ко второму чтению с учётом поправок мы сможем скорректировать бюджет и запланировать больше средств администрациям, - высказался председатель профильного комитета горсовета Дмитрий Путилин.

