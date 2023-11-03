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В Улан-Удэ городским депутатам рассказали о проблемах районов

В Улан-Удэ городским депутатам рассказали о проблемах районов
Общество,  Фото:УУГСД
Пока запросы администраций выше возможностей бюджета

В Улан-Удэ главы трёх районов города рассказали депутатам горсовета, что им необходимо решить в 2024 году. Акцент администрации делают на обслуживании детских площадок. Запланированных средств не хватает, на одну площадку в районе выделяется всего 1 тысячу рублей в месяц. Обслуживать площадки у управляющих компании получается не всегда, особенно это касается отдалённых микрорайонов.

Есть у администраций и дефицит по материальным затратам. Затронули на заседании и вопрос с ветхим и аварийным жильём.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, солидная статья расходов – кошение травостоя. С недавнего времени Пожнадзор ужесточил требования в части профилактических мероприятий, а именно к кошению травы на пустырях и в отдалённых микрорайонах города, поэтому всё легло на плечи районных администраций.

- Пока запросы администраций выше наших возможностей. Надеюсь, ко второму чтению с учётом поправок мы сможем скорректировать бюджет и запланировать больше средств администрациям, - высказался председатель профильного комитета горсовета Дмитрий Путилин.
Улан-Удэ Горсовет Улан-Удэ

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