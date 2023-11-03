Было разыграно 16 комплектов медалей
На чемпионате и первенстве Бурятии по художественной гимнастике выступили 152 спортсменки в индивидуальной программе и 242 – в групповых упражнениях. Отборочные состязания на окружные соревнования прошли в конце октября в региональном центре единоборств «Патриот».
На этот раз спортивное событие началось с одних из приятных моментов – вручения удостоверений мастеров спорта России. В торжественной обстановке их получили Елизавета Алексеенко, Варвара Алексеева, Мария Абарыкова, Яна Сайфуллина, Валерия Ханхасаева, Арьяна Ширеторова и Ирина Щегловская.
Всего было разыграно 16 комплектов медалей в программах от «1 юношеского разряда» до «мастеров спорта России». Так, в групповых упражнениях места распределились следующим образом:
«1 юношеский разряд»
I место - команда СШ №3;
II место - команда ГДДЮТ 1;
III место - команда ГДДЮТ 2.
«2 юношеский разряд»
I место - команда ГДДЮТ;
II место - команда академии художественной гимнастики;
III место - команда СК «Ника».
«3 юношеский разряд»
I место - команда ДЮСШ Северобайкальска;
II место - команда СШ №3;
III место - команда ГДДЮТ.
«1 юношеский разряд»
I место - команда ДЮСШ Северобайкальска;
II место - команда ГДДЮТ 2;
III место - место команда ГДДЮТ 1.
«2 юношеский разряд»
I место - команда СШ №3;
II место - команда ГДДЮТ;
III место - команда СК «Ника».
Программа «Кандидатов в мастера спорта»
I место - команда РСШОР 2;
II место - команда ГДДЮТ;
III место - команда РСШОР 1.
Программа «Мастеров спорта России»
I место - команда РСШОР 2;
II место - команда РСШОР 1;
III место - команда СШ №3.
С полным списком победителей и призёров прошедших соревнований можно ознакомиться на официальном сайте министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Отметим, что теперь сформированная сборная региона начнёт подготовку на чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа, которые пройдут в следующем году.
В Бурятии прошёл отбор на окружные соревнования по художественной гимнастике
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