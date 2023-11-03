В Бурятии прошёл отбор на окружные соревнования по художественной гимнастике

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Было разыграно 16 комплектов медалей



На чемпионате и первенстве Бурятии по художественной гимнастике выступили 152 спортсменки в индивидуальной программе и 242 – в групповых упражнениях. Отборочные состязания на окружные соревнования прошли в конце октября в региональном центре единоборств «Патриот».



На этот раз спортивное событие началось с одних из приятных моментов – вручения удостоверений мастеров спорта России. В торжественной обстановке их получили Елизавета Алексеенко, Варвара Алексеева, Мария Абарыкова, Яна Сайфуллина, Валерия Ханхасаева, Арьяна Ширеторова и Ирина Щегловская.



Всего было разыграно 16 комплектов медалей в программах от «1 юношеского разряда» до «мастеров спорта России». Так, в групповых упражнениях места распределились следующим образом:



«1 юношеский разряд»

I место - команда СШ №3;

II место - команда ГДДЮТ 1;

III место - команда ГДДЮТ 2.



«2 юношеский разряд»

I место - команда ГДДЮТ;

II место - команда академии художественной гимнастики;

III место - команда СК «Ника».



«3 юношеский разряд»

I место - команда ДЮСШ Северобайкальска;

II место - команда СШ №3;

III место - команда ГДДЮТ.



«1 юношеский разряд»

I место - команда ДЮСШ Северобайкальска;

II место - команда ГДДЮТ 2;

III место - место команда ГДДЮТ 1.



«2 юношеский разряд»

I место - команда СШ №3;

II место - команда ГДДЮТ;

III место - команда СК «Ника».



Программа «Кандидатов в мастера спорта»

I место - команда РСШОР 2;

II место - команда ГДДЮТ;

III место - команда РСШОР 1.



Программа «Мастеров спорта России»

I место - команда РСШОР 2;

II место - команда РСШОР 1;

III место - команда СШ №3.



С полным списком победителей и призёров прошедших соревнований можно ознакомиться на официальном сайте министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Отметим, что теперь сформированная сборная региона начнёт подготовку на чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа, которые пройдут в следующем году.



