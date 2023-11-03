03 ноября

02 ноября

Популярное

В Бурятии сельчанам приходится прыгать через ограды и заборы

В Бурятии сельчанам приходится прыгать через ограды и заборы
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
В одном из райцентров на пути к больнице выросло препятствие

Жители Кяхты рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7», что на улице Чикойская у дома № 10 фактически перекрыли проход к зданию центральной районной больницы. Во дворе установили новое ограждение. «Теперь приходится перепрыгивать через него. Можно ли открыть проход?», – поинтересовались люди.

Местные власти пообещали сделать это и добавили, что на этом месте скоро появится турникет-вертушка.

Похожая проблема – в мухоршибирском селе Кусоты. Там после недавних нововведений препятствие в виде забора приходится преодолевать работникам котельной.

- Вход через калитку теперь по карточкам. Те, кто работает и учится в школе, их получили. Котельная находится на территории СОШ, а кочегарам карты не выдают. И как теперь попадать на работу? Приходится лезть через забор, а он очень высокий, – пожаловались они в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Начальник районного управления образования Бимба-Цырен Очиров подтвердил, что вход в Кусотинскую СОШ отныне только по чип-картам. Это сделали ради антитеррористической защищённости.

- Чип-карты выдаются после личного обращения к руководству школы с предъявлением необходимых документов и оформлением официального разрешения, – пояснили в РУО. – Рекомендуем кочегарам обратиться непосредственно в учебное заведение для получения пропуска.
жалобы больница школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии беспризорные собаки давят домашних птиц
В Бурятии беспризорные собаки давят домашних птиц
Общество, 03.11.2023
Местные жители боятся, что скоро агрессивные псы перекинутся на детей
Байкальские нерпочки в Бурятии готовятся к зиме
Байкальские нерпочки в Бурятии готовятся к зиме
Общество, 03.11.2023
Скоро они начнут обустраивать свои логова
Часть жителей Бурятии получат пенсии раньше обычного
Часть жителей Бурятии получат пенсии раньше обычного
Общество, 03.11.2023
Их перечислят перед ноябрьскими праздниками

В Бурятии сельчанам приходится прыгать через ограды и заборы
В Бурятии сельчанам приходится прыгать через ограды и заборы
Общество, 03.11.2023
В одном из райцентров на пути к больнице выросло препятствие
В Улан-Удэ юридически просветят подрастающее поколение
В Улан-Удэ юридически просветят подрастающее поколение
Общество, 03.11.2023
В Железнодорожном районе пройдут мероприятия в честь Дня правовой помощи детям
В центре Улан-Удэ автомобилистам угрожает бетонное «недоразумение»
В центре Улан-Удэ автомобилистам угрожает бетонное «недоразумение»
Общество, 03.11.2023
Дорожники ощутимо усложнили жизнь водителям
До -14 похолодает в Бурятии
До -14 похолодает в Бурятии
Общество, 03.11.2023
Большинство районов осадки обойдут стороной
В Бурятии стартует фестиваль народно-патриотических игр
В Бурятии стартует фестиваль народно-патриотических игр
Общество, 02.11.2023
Участие примут студенты вузов и ссузов республики
Подведены итоги конкурса синквейнов на бурятском языке
Подведены итоги конкурса синквейнов на бурятском языке
Общество, 02.11.2023
Победитель получил сертификат и диплом
Иркутск примет чемпионат Сибири по кудо
Иркутск примет чемпионат Сибири по кудо
Общество, 02.11.2023
Также здесь стартует первенство среди спортсменов 12-17 лет
В районе Бурятии убрали незаконные свалки
В районе Бурятии убрали незаконные свалки
Общество, 02.11.2023
Их ликвидировали в двух населённых пунктах
В Чите поменяют правила полуденного выстрела
В Чите поменяют правила полуденного выстрела
Общество, 02.11.2023
Церемония 4 ноября пройдёт по-новому
Колоколу в Иркутске «вернули голос»
Колоколу в Иркутске «вернули голос»
Общество, 02.11.2023
Городу подарена копия колокола, отлитого 125 лет назад
В Чите первые дома «Дальневосточного квартала» появятся в 2026 году
В Чите первые дома «Дальневосточного квартала» появятся в 2026 году
Общество, 02.11.2023
Стартовал приём заявок на конкурс застройщиков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^