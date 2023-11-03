В одном из райцентров на пути к больнице выросло препятствие
Жители Кяхты рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7», что на улице Чикойская у дома № 10 фактически перекрыли проход к зданию центральной районной больницы. Во дворе установили новое ограждение. «Теперь приходится перепрыгивать через него. Можно ли открыть проход?», – поинтересовались люди.
Местные власти пообещали сделать это и добавили, что на этом месте скоро появится турникет-вертушка.
Похожая проблема – в мухоршибирском селе Кусоты. Там после недавних нововведений препятствие в виде забора приходится преодолевать работникам котельной.
- Вход через калитку теперь по карточкам. Те, кто работает и учится в школе, их получили. Котельная находится на территории СОШ, а кочегарам карты не выдают. И как теперь попадать на работу? Приходится лезть через забор, а он очень высокий, – пожаловались они в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Начальник районного управления образования Бимба-Цырен Очиров подтвердил, что вход в Кусотинскую СОШ отныне только по чип-картам. Это сделали ради антитеррористической защищённости.
- Чип-карты выдаются после личного обращения к руководству школы с предъявлением необходимых документов и оформлением официального разрешения, – пояснили в РУО. – Рекомендуем кочегарам обратиться непосредственно в учебное заведение для получения пропуска.
В Бурятии сельчанам приходится прыгать через ограды и заборы
Общество, Фото:
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