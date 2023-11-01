В Улан-Удэ назвали получателей грантов по патриотическому воспитанию

Озвучены итоги заседания по предоставлению образовательных субсидий



27 октября в Бурятии республиканской комиссией подведены итоги конкурса на представление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета государственным, муниципальным учреждениям, социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов в области патриотического воспитания.



Как сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ, по итогам отбора среди победителей были организации и учреждения столицы республики:



Среди школ города:

- Гимназия №14 с проектом «Искусство быть казаком» (400 000 руб.);

- Школа №60 с проектом «Гражданско-патриотическое воспитание школьников с ОВЗ «Вековые параллели»» (168 000 руб.);

- Школа №47 с патриотическим проектом «Дорогами войны» (400 000 руб.);

- Школа №8 с передвижной выставкой «Нам жить и помнить» (400 000 руб.).



Среди учреждений дополнительного образования:

- ГДДЮТ с проектом «Игровой образовательный комплекс для военно-интеллектуальной игры «О героях былых времён» (279 000 руб.);

- Центр дополнительного образования «Эдельвейс» с программой «Патриотическое воспитание подростков семей СВО, СОП, ТЖС, состоявших на различных видах учёта» (135 000 руб.).



Среди учреждений дошкольного образования:

- Детский сад «Ласточка» с проектом «Создаём историю вместе» (400 000 руб.).



