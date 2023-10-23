Сейчас определяется площадка, на которой будет возведён объект
В столице Бурятии планируют построить школу в рамках проекта комплексного развития территорий (КТР). Сейчас определяется площадка, на которой будет возведён объект.
Напомним, благодаря новому механизму в центре Улан-Удэ взамен старых и аварийных домов построят новый жилой квартал с развитой социальной инфраструктурой.
Здание новой школы будет двухэтажным и рассчитано на 760 учеников. Образовательное учреждение построят в центральной части города, определённой под комплексное развитие.
- После того, как путем торгов определится застройщик, который приступит к реализации проекта КРТ, можно будет выбрать площадку под школу и приступить к её проектированию, - отметил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.
Помимо школы, на этой территории планируется возвести поликлинику на 140 посетителей и детсады на 475 воспитанников. Построят здания для театра «Байкал» и Национального музея, появится межвузовский кампус международного уровня на 2500 студентов. Таким образом вся социальная инфраструктура будет в шаговой доступности от жилых домов.
Границы КРТ вмещают обширную территорию — около 35 гектаров — от улицы Смолина справа и Профсоюзной сверху (к автобусному вокзалу) до улицы Свободы слева и Кузнечная снизу (к центральной набережной). Проект комплексного развития входит в мастер-план по обновлению Улан-Удэ, который весной одобрил президент России Владимир Путин.
В центре Улан-Удэ построят школу на 760 мест в рамках масштабного проекта
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