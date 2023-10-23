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В Иркутске открыли мемориальную доску актёру и почётному гражданину

В Иркутске открыли мемориальную доску актёру и почётному гражданину
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Место размещения доски Виталию Венгеру определили ещё в 2020 году

В Иркутске, на центральном фасаде дома №11 на улице Сухэ-Батора установили мемориальную доску почётному гражданину города и Иркутской области, народному артисту РСФСР, лауреату государственной премии Российской Федерации Виталию Венгеру. В торжественной церемонии участвовали представители мэрии, городской думы, министерства культуры региона, областного законодательного собрания, областного отделения союза театральных деятелей России, друзья и дочь артиста Наталья Венгер, а также местные жители.

Авторами памятного знака из гранита и бронзы стали скульпторы Наталья Бакут и Анна Кочегина. Его изготовили за счёт городского бюджета и средств из внебюджетных источников.

Место размещения доски определили в октябре 2020 года на заседании комиссии по топонимике и увековечению известных в Иркутске людей и событий. В здании на улице Сухэ-Батора, 11 с 1932 года до конца 1970-х находилось общежитие артистов местных театров, где жил Виталий Венгер в начале своей актёрской карьеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Справка

Виталий Константинович Венгер (18 апреля 1928 г. – 20 октября 2016 г.) – советский и российский театральный актёр. Он прошёл путь от эпизодических до главных ролей в спектаклях на сцене Иркутского областного академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова. Возглавлял Иркутское отделение всероссийского театрального общества, являлся членом правления союза театральных деятелей России. С 1958 года преподавал, а с 1993-го был художественным руководителем Иркутского театрального училища. Руководил областным фондом Александра Вампилова (с 1997 года).

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