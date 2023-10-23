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Российский космонавт показал зимний Байкал с МКС

Российский космонавт показал зимний Байкал с МКС
Общество,  Фото:страница О. Артемьева в соцсетях
Олег Артемьев поделился уникальным снимком озера, скованного льдом

Недавно известный российский космонавт-испытатель Олег Артемьев выложил в соцсетях «космическую» подборку. Он запечатлел с МКС Мексику, остров Родригес в республике Маврикий, вулкан Везувий в Италии, замёрзшие озёра Гималаев, китайскую провинцию Хайнань, остров Матуку и главный Кавказский хребет.

В подборку попал и Байкал. Судя по всему, фото священного озера архивное – Артемьев снял его ещё зимой.

В январе 2016-го космонавт уже делился снимком Бурятии и священного водоёма, который сделал, пролетая над ними.

Месяц назад Виктор Филиппов – российский пилот, в микроблоге которого насчитывается 175 тысяч подписчиков, разместил видео с озером с высоты в 11 тысяч метров. «Как же не показать вам Байкал с высоты в 11 километров. Посмотрите на его красоту. Где-то правее – Нижнеангарск», – отметил Филиппов в комментарии к записи.

космос Байкал

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