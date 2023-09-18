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Российский пилот показал Байкал с высоты в 11 тысяч метров

Российский пилот показал Байкал с высоты в 11 тысяч метров
Общество, 
Он запечатлел священное озеро из своей кабины

Виктор Филиппов – российский пилот, в микроблоге которого насчитывается 175 тысяч подписчиков. Он регулярно делится в соцсетях секретами своей профессии, публикует завораживающие кадры разных уголков страны, сделанные в небе, показывает, какими сообщениями обменивается с диспетчерами, рассказывает о своих трудовых буднях и о том, что ест во время полёта.

Недавно Виктор разместил видео с Байкалом, которое снял с высоты в 11 тысяч метров. «Как же не показать вам Байкал с высоты в 11 километров. Посмотрите на его красоту. Где-то правее – Нижнеангарск», – отметил Филиппов в комментарии к записи.

 
Подписчики благодарят пилота за потрясающие виды и оставляют восторженные эмодзи.

Три года назад священное озеро из самолёта запечатлел Герой России, пилот «Уральских Авиалиний» Дамир Юсупов.
самолеты соцсети Байкал

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