Российский пилот показал Байкал с высоты в 11 тысяч метров

Он запечатлел священное озеро из своей кабины
Виктор Филиппов – российский пилот, в микроблоге которого насчитывается 175 тысяч подписчиков. Он регулярно делится в соцсетях секретами своей профессии, публикует завораживающие кадры разных уголков страны, сделанные в небе, показывает, какими сообщениями обменивается с диспетчерами, рассказывает о своих трудовых буднях и о том, что ест во время полёта.
Недавно Виктор разместил видео с Байкалом, которое снял с высоты в 11 тысяч метров. «Как же не показать вам Байкал с высоты в 11 километров. Посмотрите на его красоту. Где-то правее – Нижнеангарск», – отметил Филиппов в комментарии к записи.
Подписчики благодарят пилота за потрясающие виды и оставляют восторженные эмодзи.
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