В Улан-Удэ взмыли в небо десятки воздушных змеев

В фестивале воздушных змеев участвовали около сотни человек



В Улан-Удэ впервые за долгое время прошёл республиканский фестиваль воздушных змеев. Мероприятие состоялось 18 октября на стадионе Бурятского государственного университета. Фестиваль был посвящён 100-летнему юбилею Республики Бурятия.



В мероприятии приняли участие 55 детей и 33 взрослых. Участники изготовили воздушных змеев своими руками и представили их на фестивале. Были представлены змеи различных форм и размеров. В рамках фестиваля участники запустили воздушных змеев в небо, сообщили в республиканском министерстве образования.



По словам организаторов, дождливая погода не омрачила настроение участников, и они получили массу положительных эмоций.



