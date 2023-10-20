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В Улан-Удэ взмыли в небо десятки воздушных змеев

В Улан-Удэ взмыли в небо десятки воздушных змеев
Общество, 
В фестивале воздушных змеев участвовали около сотни человек

В Улан-Удэ впервые за долгое время прошёл республиканский фестиваль воздушных змеев. Мероприятие состоялось 18 октября на стадионе Бурятского государственного университета. Фестиваль был посвящён 100-летнему юбилею Республики Бурятия.

В мероприятии приняли участие 55 детей и 33 взрослых. Участники изготовили воздушных змеев своими руками и представили их на фестивале. Были представлены змеи различных форм и размеров. В рамках фестиваля участники запустили воздушных змеев в небо, сообщили в республиканском министерстве образования.

По словам организаторов, дождливая погода не омрачила настроение участников, и они получили массу положительных эмоций.

воздушный змей

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