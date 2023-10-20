В фестивале воздушных змеев участвовали около сотни человек
В Улан-Удэ впервые за долгое время прошёл республиканский фестиваль воздушных змеев. Мероприятие состоялось 18 октября на стадионе Бурятского государственного университета. Фестиваль был посвящён 100-летнему юбилею Республики Бурятия.
В мероприятии приняли участие 55 детей и 33 взрослых. Участники изготовили воздушных змеев своими руками и представили их на фестивале. Были представлены змеи различных форм и размеров. В рамках фестиваля участники запустили воздушных змеев в небо, сообщили в республиканском министерстве образования.
По словам организаторов, дождливая погода не омрачила настроение участников, и они получили массу положительных эмоций.
В Улан-Удэ взмыли в небо десятки воздушных змеев
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В фестивале воздушных змеев участвовали около сотни человек
Пополнить запасы обязали через суд
При этом часть горожан обращают внимание только на пяти- и десятирублёвки
Алексей Кононов погиб в ходе спецоперации
Гости прибыли в Старобешевский район ДНР
Некоторые пассажиры закидывают на них ноги и рисуют прямо на спинках
Планируется участие около 40 стран
Теперь с дорожной ситуацией можно ознакомиться дистанционно
Он преступил закон во время реабилитации
Конкурс пройдёт в рамках выставки «БайкалАгро»
В микрорайоне Шишковка прошла церемония открытия мемориальной доски Руслану Тарасову
Экзамен состоит из теории и практики
А ещё у 37 жителей республики нашли боррелиоз
За лжесвидетельство мужчину оштрафовали
Он погасил долги во время рейда приставов