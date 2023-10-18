Президент Монголии пригласил Путина посетить Улан-Батор с государственным визитом

Визит может состояться в 2024 году

17 октября, как сообщал «Байкал-Daily», в Пекине прошла встреча президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнаагийн Хурэлсухом. Они обсуждали вопросы экономического сотрудничества двух стран-партнёров.

Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Путина посетить Монголию в 2024 году:

- В следующем году будет 85-летие нашей совместной победы на реке Халхин-Гол. Уважаемый Владимир Владимирович, я ещё раз подтверждаю своё приглашение вам посетить нашу прекрасную страну с государственным визитом во время празднования этого славного юбилея. Также, как вы знаете, в 2025 году будет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и мы будем очень торжественно отмечать это славное событие. Мы не должны забывать тот исторический подвиг русского народа, который спас мир от угрозы фашизма, поэтому думаю, что мы вместе будем отмечать этот славный юбилей.

По словам президента Монголии, в 2019 году страны заключили стратегическое партнёрство и всеобъемлющее сотрудничество. Это стало основой для дальнейшего сотрудничества и дружбы.

- Конечно, с тех пор прошло много времени, были некоторые сложности в геополитике и в экономическом состоянии всего мирового порядка. Но сейчас, к нашей радости, экономическое положение улучшается, - отметил Ухнаагийн Хурэлсух. - Приоритетом нашей внешней политики всегда являлось развитие отношений с Россией, и на протяжении многих веков мы всегда с теплотой и дружбой относились к российскому народу. Я тоже считаю, что мы не должны забывать историю дружбы наших народов, то, что сделали для нас отцы, то, что нам они оставили, – и во время войны, когда поддерживали друг друга, и во время мирного созидания, во время социализма. Мы всегда должны об этом помнить.

Президент Монголии подтвердил, что у его страны есть большой интерес сотрудничества с Россией по многим крупным проектам: в энергетике, развитии железных дорог и строительстве автомагистралей. Их монголы планируют реализовать с соседней страной в ближайшие годы.