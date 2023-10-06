В Иркутской области полицейские помогли водителю фуры

Общество, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Мужчина сломался посреди федеральной трассы



В полицию Нижнеудинского района Иркутской области обратился мужчина, у которого на федеральной дороге «Сибирь» сломался большегруз.



На место выехал начальник ОГИБДД майор полиции Владимир Потопахин, и командир отделения ДПС ОГИБДД старший лейтенант полиции Никита Шашин.



- Двигаясь по федеральной дороге, полицейские увидели крупногабаритную технику, которая стоит на проезжей части, где движение транспортных средств, не разрешает выезда на полосу предназначенную для встречного движения, и тем самым создаёт аварийную обстановку. Водитель рассказал, что по пути из строя вышла турбина, и он был вынужден остановиться на трассе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили буксировку неисправного автомобиля на безопасный участок, где водитель спокойно устранит поломку и отправится дальше.



Мужчина выразил слова благодарности офицерам за оперативную помощь.













