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В Иркутской области полицейские помогли водителю фуры

В Иркутской области полицейские помогли водителю фуры
Общество,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Мужчина сломался посреди федеральной трассы

В полицию Нижнеудинского района Иркутской области обратился мужчина, у которого на федеральной дороге «Сибирь» сломался большегруз.

На место выехал начальник ОГИБДД майор полиции Владимир Потопахин, и командир отделения ДПС ОГИБДД старший лейтенант полиции Никита Шашин.

- Двигаясь по федеральной дороге, полицейские увидели крупногабаритную технику, которая стоит на проезжей части, где движение транспортных средств, не разрешает выезда на полосу предназначенную для встречного движения, и тем самым создаёт аварийную обстановку. Водитель рассказал, что по пути из строя вышла турбина, и он был вынужден остановиться на трассе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили буксировку неисправного автомобиля на безопасный участок, где водитель спокойно устранит поломку и отправится дальше.

Мужчина выразил слова благодарности офицерам за оперативную помощь.






Иркутская область ГИБДД

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