В Бурятии инаугурировался ещё один районный глава

Ещё в 2018 году прямые выборы во многих районах республики решили заменить конкурсным отбором. Специальная комиссия рассматривает заявки от желающих возглавить МО и выбирает только двоих. Те презентуют свои программы местным депутатам. Последние решают, кто же будет управлять муниципалитетом в ближайшие пять лет.







Ранее в Бурятии инаугурировались новоиспечённые главы Кяхтинского Бичурского районов. Их, в отличие от Гонжитова, избирали не депутаты, а местные жители.