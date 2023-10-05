В Бурятии инаугурировался ещё один районный глава

Ещё 19 сентября в Закаменском районе состоялась сессия районного совета депутатов, на которой народные избранники определились с главой муниципального образования. Им вновь стал Сергей Гонжитов, руководивший муниципалитетом и предыдущие 10 лет, с сентября 2013 года.
Его кандидатуру единогласно поддержали все 15 депутатов, присутствовавших на сессии. Гонжитову пожелали дальнейшей плодотворной работы на благо района. А в четверг, 5 октября, он официально вступил в должность.
Сергей Валерьевич Гонжитов родился 29 января 1976 года в Закаменске. В 1997-ом окончил Бурятскую государственную сельхозакадемию. С 2007-го года по 2013-ый работал первым замглавы района и курировал основные вопросы жизнедеятельности муниципального образования (МО), сообщили на официальной странице закаменской администрации во «ВКонтакте».
Ещё в 2018 году прямые выборы во многих районах республики решили заменить конкурсным отбором. Специальная комиссия рассматривает заявки от желающих возглавить МО и выбирает только двоих. Те презентуют свои программы местным депутатам. Последние решают, кто же будет управлять муниципалитетом в ближайшие пять лет.
Ранее в Бурятии инаугурировались новоиспечённые главы Кяхтинского и Бичурского районов. Их, в отличие от Гонжитова, избирали не депутаты, а местные жители.