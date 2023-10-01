В перинатальном центре в Улан-Удэ родился «богатырь»

Малыш стал самым крупным ребёнком, рождённым в стенах роддома с начала года



25 сентября в центре республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ появился на свет малыш весом 5300 граммов.



- Это самый крупный новорождённый с начала 2023 года! – отметили сотрудники роддома.



-Я очень рада, что попала на вторые роды в республиканский перинатальный центр, к таким опытным специалистам: врачам акушерам гинекологам, анестезиологам, неонатологам, акушеркам, медицинским сёстрам! Всему персоналу желаю счастья, всего самого хорошего и здоровья! – поделилась эмоциями мама малыша Арюна.



Медики поздравили молодую маму с рождением сыночка. Пожелали ему расти крепким и здоровым.

