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В перинатальном центре в Улан-Удэ родился «богатырь»

В перинатальном центре в Улан-Удэ родился «богатырь»
Общество,  Фото:pixabay.com
Малыш стал самым крупным ребёнком, рождённым в стенах роддома с начала года

25 сентября в центре республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ появился на свет малыш весом 5300 граммов.

- Это самый крупный новорождённый с начала 2023 года! – отметили сотрудники роддома.

-Я очень рада, что попала на вторые роды в республиканский перинатальный центр, к таким опытным специалистам: врачам акушерам гинекологам, анестезиологам, неонатологам, акушеркам, медицинским сёстрам! Всему персоналу желаю счастья, всего самого хорошего и здоровья! – поделилась эмоциями мама малыша Арюна.

Медики поздравили молодую маму с рождением сыночка. Пожелали ему расти крепким и здоровым.
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