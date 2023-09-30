Улан-удэнка перевела аферистам 6,7 млн рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Обманутая мошенниками женщина оформила кредиты и продала два автомобиля



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 29 сентября 2023 года стал 1 891 житель республики (+ 53 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 480 млн рублей (+14 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.



Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 6,7 млн рублей.



Так, в середине сентября жительница Улан-Удэ с целью получения дохода от инвестиционной деятельности оставляла на сайтах инвестиционных компаний заявки со своими личными данными. Спустя непродолжительное время потерпевшей в мессенджере поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что для дальнейшего получения прибыли необходимо перевести средства на банковский счёт. Требования афериста потерпевшая выполнила, оформив 3 кредита, а также продав 2 автомобиля на общую сумму 6 670 тыс. рублей, после чего перевела деньги на счёт мошенника.

