В Улан-Удэ росгвардейцы пополнили «Шкатулка храбрости»

















Благотворительная акция под названием «Шкатулка храбрости» (0+) по сбору игрушек для детей с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями проходит в Детской республиканской клинической больнице. Узнав об акции, сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии организовали сбор и приобрели игрушки для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии.В качестве подарков подходят игрушки, выполненные из пластмассы, резины, пригодные для обработки и дезинфекции.- Мы узнали, что «Шкатулка храбрости» – это коробка, где хранятся игрушки для детей, которые проходят лечение в отделении онкологии и гематологии. Сегодня мы привезли сюда игрушки и очень надеемся, что они помогут деткам прийти быстрее к выздоровлению, что наши игрушки принесут кому-то радость и тепло, - рассказала начальник отделения договорно-правовой работы отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Улан-Удэ подполковник полиции Евгения Иванова.Большие пакеты с различными игрушками - машинками, конструкторами, пирамидками, развивающими игрушками - были переданы врачам ДРКБ для игровой комнаты.- Для наших детей это большая радость, особенно после тяжёлых процедур. Когда улыбаются наши дети, улыбаемся и мы, – сказала мама маленькой пациентки. – Мы очень благодарны Росгвардии, всем неравнодушным, кто не остаётся в стороне, спасибо вам огромное. Для наших детей любое внимание – это огромная радость, особенно игрушки, и для нас, родителей, это дорогого стоит. Для своей дочери я выбрала «Неваляшку».Медицинские работники также признают, что внимание и поддержка важны для любого больного, особенно для детей. Поэтому в каждом отделении больницы есть «Шкатулки храбрости».- Дети у нас лежат длительное время, им назначаются различные врачебные манипуляции, инъекции, зачастую болезненные. Поэтому в поддержку детям, чтобы их поддержать, успокоить, мотивировать, чтобы они быстрее выздоравливали, мы даём им возможность пойти и выбрать себе игрушку из «коробки храбрости, - отметила главная медицинская сестра Дарима Сосорова.Наполнить «Шкатулку храбрости» может любой желающий. Игрушки можно принести в отделение онкологии ДРКБ и передать медработникам.