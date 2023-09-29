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Зампрокурора Бурятии выявил нарушения в колонии

Зампрокурора Бурятии выявил нарушения в колонии
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Начальник УФСИН получил прокурорское представление

Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко проверил условия содержания осуждённых в лечебно-исправительном учреждении № 5, которое находится в Мухоршибирском районе республики.

Он осмотрел жилые, производственные и запираемые помещения учреждения, здания филиала «Туберкулёзная больница» ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России.

- В ходе проверки установлены отдельные нарушения уголовно-исполнительного и иного законодательства при исполнении уголовных наказаний, связанных с лишением свободы. Выявлены нарушения в части обеспечения режима, условий содержания осуждённых, оснащения медицинским оборудованием, трудового, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Начальник УФСИН России по Бурятии получил прокурорское представление, устранение нарушений находится на контроле.

Кроме того, первый заместитель прокурора республики провёл личный приём шести осуждённых по вопросам условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, несогласия с приговором суда.

По всем обращениям осуждённых даны исчерпывающие разъяснения, организованы проверки.
прокуратура УФСИН

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