«Поезд здоровья» на вокзалах в Улан-Удэ и Иркутске принял почти 400 пациентов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Тысячный пациент из столицы Бурятии в подарок получил тонометр



Специализированный «Поезд здоровья» от сети клиник «РЖД-Медицина» завершил свою работу на главных вокзалах Бурятии и Иркутской области. В общей сложности медицинский осмотр, направленный на профилактику сахарного диабета, в двух городах смогли пройти 380 пациентов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Приём врачей и передвижные кабинеты обследований были развёрнуты прямо в зданиях вокзальных комплексов. Бесплатный профилактический медосмотр включил в себя лабораторные и функциональные исследования, консультацию терапевта и эндокринолога, а также УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, анализы на глюкозу, холестерин, гемоглобин и другие.



Для каждого из пациентов комплексный приём продолжался около 40 минут, по итогам которых вручался «паспорт здоровья», содержащий результаты медицинского осмотра и индивидуальные рекомендации от врачей.



В столице Бурятии врачи приняли уже своего тысячного пациента, которому подарили тонометр.



Маршрут «Поезда здоровья» завершится в Москве 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом. За 66 дней пути врачи посетят 37 населённых пунктов, расположенных в 30 субъектах Российской Федерации.





