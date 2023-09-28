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«Поезд здоровья» на вокзалах в Улан-Удэ и Иркутске принял почти 400 пациентов

«Поезд здоровья» на вокзалах в Улан-Удэ и Иркутске принял почти 400 пациентов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Тысячный пациент из столицы Бурятии в подарок получил тонометр

Специализированный «Поезд здоровья» от сети клиник «РЖД-Медицина» завершил свою работу на главных вокзалах Бурятии и Иркутской области. В общей сложности медицинский осмотр, направленный на профилактику сахарного диабета, в двух городах смогли пройти 380 пациентов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Приём врачей и передвижные кабинеты обследований были развёрнуты прямо в зданиях вокзальных комплексов. Бесплатный профилактический медосмотр включил в себя лабораторные и функциональные исследования, консультацию терапевта и эндокринолога, а также УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, анализы на глюкозу, холестерин, гемоглобин и другие.

Для каждого из пациентов комплексный приём продолжался около 40 минут, по итогам которых вручался «паспорт здоровья», содержащий результаты медицинского осмотра и индивидуальные рекомендации от врачей.

В столице Бурятии врачи приняли уже своего тысячного пациента, которому подарили тонометр.

Маршрут «Поезда здоровья» завершится в Москве 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом. За 66 дней пути врачи посетят 37 населённых пунктов, расположенных в 30 субъектах Российской Федерации.


РЖД здоровье

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