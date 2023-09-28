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И.о. прокурора Бурятии провёл приём граждан

И.о. прокурора Бурятии провёл приём граждан
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Люди рассказали о своих проблемах

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл личный приём граждан.

Люди обратились за помощью в связи с нарушениями закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства, трудового, жилищного, уголовно-процессуального законодательства, обеспечения транспортной доступности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

К примеру, жительница села Сотниково Иволгинского района обозначила проблему поселения – необеспечение перевозчиком регулярных перевозок на межмуниципальном маршруте № 129 Сотниково - Мелькомбинат. Интервал движения между автобусами не соблюдается, люди вынуждены длительное время ожидать транспорт, некоторые до места работы или учёбы добираются на попутных автомобилях.

За содействием в оказании помощи к подключению жилого дома к электрическим сетям обратился глава многодетной семьи, воспитывающий 4 детей, один из которых инвалид детства.

С жалобой о нарушениях трудового законодательства обратилась бывшая работница ресурсоснабжающей организации, которую сократили на работе, хотя она сообщила работодателю о статусе матери-одиночки.

Михаилом Филичевым принято шесть заявителей, всем даны разъяснения законодательства. Поступившие обращения поставлены на контроль, организованы проверки.
прокуратура приём граждан

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