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В Бурятии прощаются с погибшим на СВО мобилизованным

В Бурятии прощаются с погибшим на СВО мобилизованным
Общество,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Его посмертно наградили орденом Мужества

В четверг, 28 сентября, в Кабанском районе провожают в последний путь Ивана Любимского, который погиб при исполнении служебных обязанностей на специальной военной операции. Прощание с ним проходит в посёлке Каменск. В 13:30 на центральной площади начнётся траурный митинг, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Иван родился в Каменске 25 июня 1986 года и учился в местной СОШ № 2. После окончания девятого класса в 2001 году поступил в Каменский филиал политехнического техникума. В 2004-ом ушёл в армию. Служил в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ.

После «срочки» пять лет работал в Улан-Удэнском линейном отделе МВД России на транспорте, а затем трудился на цементном заводе и вахтовым методом.

Ивана запомнили как доброго, отзывчивого человека, который всегда ответственно подходил к выполнению своих обязанностей. Он был дисциплинированным, внимательным, скромным, порядочным и участливым, никогда не проходил мимо чужой беды. На СВО Любимский отправился в сентябре 2022-го в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.

Наш земляк всегда оставался верен долгу и присяге, точно и своевременно выполнял приказы и проявил себя как хорошо обученный военнослужащий. Он правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку. За мужество, отвагу и самоотверженность Ивана посмертно наградили орденом Мужества.
смерть

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