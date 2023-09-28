Бурятия бьёт собственные рекорды по урожаю картофеля



На урожай овощей открытого грунта также хорошие прогнозы, при плане в 30 тыс. тонн убрано 18 тыс. тонн с 59% посевных площадей, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.



Средняя урожайность картофеля в этом году составляет 161,7 ц/га, в сельскохозяйственных организациях ещё больше – 209 ц/га. Для сравнения – в прошлом году средняя урожайность составила 140 ц/га, что является средней урожайностью в климатических условиях Бурятии. превышение показателя в 200 ц/га считается очень высокой урожайностью.



Средняя урожайность овощей открытого грунта составляет 227,1 ц/га, в сельскохозяйственных организациях, в крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — 251,3 ц/га.



Рекордные урожаи наблюдаются в хозяйстве Дмитрия Вихрева в Иволгинском районе, урожайность картофеля у фермера достигла 350 ц/га, а овощей 400 ц/га:



- У нас по всем культурам хороший урожай. Все технологии соблюли от А до Я, погодные условия в этом году тоже сыграли роль - было не так жарко, плюс все технологические обработки проводили вовремя, и уже сейчас виден результат. У нас в хозяйстве все культуры на капельном поливе, что даёт 20% к урожаю. Мы работаем на себя, а значит - мы больше всех заинтересованы в получении большого урожая и делам все возможное для этого, - прокомментировал успех фермер.







В Бурятии убрали 90% картофельных полей, с которых собрали 131 тыс. тонн картофеля. Этот показатель уже превысил план нынешнего года на 5,7% и побил прошлогодний рекорд. В прошлом году по итогам сезона было собрано 102,5 тыс. тонн картофеля.