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В Бурятии дронам «развяжут крылья»

В Бурятии дронам «развяжут крылья»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их запретят запускать только над некоторыми объектами

С весны жители Бурятии не могут запускать дроны в небо просто так – физическим лицам и компаниям на это потребуется разрешение. Использовать беспилотники сейчас вправе только государственные и органы федеральной власти, а также местного самоуправления и организации, выполняющие государственный оборонный заказ.

Ранее сообщалось, что запрет, который ввели в регионе ещё в середине октября 2022-го по указу главы государства Владимира Путина из-за ситуации на Украине, будет действовать до снятия режима базовой готовности. Нарушителям пригрозили внушительными штрафам.

Однако в итоге табу решили смягчить – в республике снова разрешат запускать дроны. Ограничение коснётся только объектов топливно-энергетического комплекса и тех, что принадлежат Росгвардии. В Минтрансе РБ уже подготовили соответствующий проект указа.

В ведомстве пояснили: это связано с поручением главы государства о развитии беспилотной авиации в России. Бурятия стала одним из регионов, где до 2030 года и на перспективу – до 2035-го – займутся реализацией этой стратегии. В её рамках, в частности, наладят производство БПЛА.

- Основная её цель – создать полноценную отрасль использования гражданских беспилотников и достигнуть независимости в технологии их производства. Стратегия определяет направления развития беспилотной авиации, целевые показатели и перечень необходимых мероприятий. Потому появилась необходимость ослабить введённый ранее запрет, – подчеркнул министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Новые правила вступят в силу после того, как подпишут соответствующий указ. Документ опубликуют на официальном сайте правительства РБ.
беспилотные летательные аппараты

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