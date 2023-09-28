В администрациях на севере Бурятии не было табличек со шрифтом Брайля

Восемь должностных лиц привлечены к административной ответственности



В Северо-Байкальском районе Бурятии в зданиях администраций муниципальных образований отсутствовало дублирование необходимой для инвалидов графической информации шрифтом Брайля. Нарушение выявила прокурорская проверка.



Главы восьми муниципальных образований получили прокурорские, возбуждены восемь дел об административных правонарушениях по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба прокуратуры.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, восемь должностных лиц привлечены к административной ответственности.











