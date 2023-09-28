В деле разбиралась прокуратура
В Советском районе Улан-Удэ управляющая компания не в полной мере исполняет обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Жительница дома обратилась с прокуратуру с заявлением на нарушение жилищного законодательства.
- Прокурор района в интересах заявителя обратился в суд с исковым заявлением о признании бездействия управляющей компании незаконным, перерасчёте платы за содержание жилого помещения, выплате компенсации морального вреда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Суд удовлетворил иск. Решение суда в законную силу не вступило.
В Улан-Удэ «управляшка» расплатится за своё бездействие
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Восемь должностных лиц привлечены к административной ответственности
Она уже боится оставаться в ветхой постройке
В деле разбиралась прокуратура
Активнее всего в республике застраиваются пригородные районы
У него сильное обезвоживание и инородный предмет в желудке
Мужчину приговорили к обязательным работам
Он временно остался без медсестры
За сутки главный приток Байкала прибавился сразу на 6 сантиметров
Родственники повидались с осуждёнными
Родители недовольны, что их детей постоянно кормят колбасой да сосисками
Также в многоквартирных домах появятся подземные парковки
Они считают, что местная СОШ превращается в рассадник инфекции
Состоялось пожарно-тактическое учение
После разгула стихии приграничный посёлок остался без света
Соревнования проводятся среди детей до 11, 13, 15, 17 и 19 лет