В Улан-Удэ «управляшка» расплатится за своё бездействие

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В деле разбиралась прокуратура



В Советском районе Улан-Удэ управляющая компания не в полной мере исполняет обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Жительница дома обратилась с прокуратуру с заявлением на нарушение жилищного законодательства.



- Прокурор района в интересах заявителя обратился в суд с исковым заявлением о признании бездействия управляющей компании незаконным, перерасчёте платы за содержание жилого помещения, выплате компенсации морального вреда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Суд удовлетворил иск. Решение суда в законную силу не вступило.

