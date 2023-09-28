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В Улан-Удэ «управляшка» расплатится за своё бездействие

В Улан-Удэ «управляшка» расплатится за своё бездействие
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В деле разбиралась прокуратура

В Советском районе Улан-Удэ управляющая компания не в полной мере исполняет обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Жительница дома обратилась с прокуратуру с заявлением на нарушение жилищного законодательства.

- Прокурор района в интересах заявителя обратился в суд с исковым заявлением о признании бездействия управляющей компании незаконным, перерасчёте платы за содержание жилого помещения, выплате компенсации морального вреда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Суд удовлетворил иск. Решение суда в законную силу не вступило.
прокуратура

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