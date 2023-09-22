Волонтёры рассказали, как пропавших в Бурятии людей ищут на лошадях

В июле проект центра поиска пропавших людей Бурятии под названием «Оранжевый всадник» одержал победу в конкурсе, объявленном фондом президентских грантов. Благодаря этому в республике появились дополнительные возможности для роста и развития добровольческого поисково-спасательного движения, рассказали тогда на официальной странице отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте. Теперь исчезнувших жителей и гостей региона помогут искать всадники.
- Сложно представить себе жизнь в Бурятии без лошадей. Испокон веку они были надёжной и верной опорой во всех делах, а с некоторых пор добровольцы выезжают на поиски пропавших верхом на своих четвероногих напарниках, тем самым значительно повышая эффективность выполнения задач на бескрайних просторах республики, – пояснили в поисково-спасательном отряде.
В рамках этого проекта сейчас вовсю обучают волонтёров. Первая группа из трёх человек посетила уже шесть занятий, которые проводятся в конном доме на территории ипподрома. Ребята познакомились с лошадьми по кличке Гимли, Арагорн и Гендальф научились их седлать и начинали ездить рысью под руководством тренера.
- Эти чудесные животные под чутким управлением наших всадников будут выполнять свои задачи на поисковых мероприятиях – закрывать большие участки, осматривать по краю лесные массивы и водоёмы, проверять линейные ориентиры – просеки, вырубки, ЛЭП, – отмечают в «ЛизаАлерт». – В природных условиях лошади просто незаменимы – они дают возможность верховым поисковикам сверху охватывать большую территорию и к тому же никогда не наступят на лежащего человека.
Коней привлекают к особо сложным поискам. По словам добровольцев, это не раз доказывало высокую эффективность. При умелом управлении лошади экономят время и человеческие ресурсы, что особенно значимо, когда счёт идёт на часы, а порой – и на минуты.