24 сентября

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Педагоги Улан-Удэ посоревнуются в народных играх

Педагоги Улан-Удэ посоревнуются в народных играх
Общество,  Фото:pixabay.com
Для городских работников образования проведут фестиваль «В семье мы едины»

29 сентября в столице Бурятии состоится II фестиваль игр народов России «В семье мы едины», среди работников образовательных учреждений Улан-Удэ. Мероприятие будет посвящено Году педагога и наставника и столетию республики.

Участвовать будут работники образовательных учреждений города, члены профсоюза. В составе команд должно быть 10 человек. Заявки принимаются на электронную почту: [email protected].

Фестиваль проведут на центральном стадионе. Регистрация начнётся в 11:00. Педагоги поборются в таких народных играх, как «Петушиные бои», «Тевектээри», «Няhалалга», «Аксак-таук» и перетягивание каната. Кроме этого, они покажут свою «Визитную карточку», а болельщики посоревнуются в конкурсе поддержки.

- Цели фестиваля: сохранение и развитие самобытной культуры народов России, укрепление их духовной общности, а также содействие процессу возрождения, сохранения традиционной культуры и национальных видов спорта, - сообщили в доме творчества Советского района «Форус».

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Бурятия фестиваль народные игры образование спорт

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