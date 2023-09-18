В Иркутской области подвели климатические итоги лета

В ИГУ озвучили последствия летней погоды на территории региона



Прошедшее лето, по данным Гидрометцентра России, признано самым жарким в истории регулярных наблюдений в Северном полушарии и занимает третье место в России, уступая только показателям 2016 и 2021 годов. Прошедший август стал самым тёплым в России по итогам наблюдений с 1891 года. Учёные отмечают, что этим летом практически никто на Земле не избежал влияния глобального потепления. Так, своей климатической оценкой поделилась заведующая кафедрой географического факультета Иркутского госуниверситета Инна Латышева.



- Климатические характеристики лета 2023 мною были получены по данным 75 российских и 70 зарубежных метеостанций. На 123 станциях (84%) календарное лето оказалось теплее климатической нормы, а на 22 станциях (16%) прохладным. В десятку «самых тёплых» городов, где средние температуры летних месяцев оказались выше климатической нормы, вошли столицы Республик Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан; расположенные за Северным полярным кругом Воркута и Нарьян-Мар; Охотск и Аян на побережье Охотского моря; «самый северный город США» Барроу, жители которого 65 дней живут в условиях полярной ночи. Оправдал звание жаркого пустынного городка Австралии Бердсвилл. По количеству новых температурных рекордов как самого жаркого летнего месяца лидирует июль (11 станций из 145), далее следует июнь (10) и август (8), - рассказала климатолог.



Первый летний месяц 2023 года очень жарким был в канадском городе Черчилл на побережье Гудзонова залива, в столицах Франции и Норвегии, в России — на севере Якутии (Верхоянск). Например, в Париже в июне только два дня температуры воздуха в послеполуденные часы были ниже +25ºС, на севере Якутии в последние дни месяца столбик термометров зафиксировал 32-градусную жару, обогнав по показателям Краснодар и Сочи.



В июле по сравнению с июнем на территории земного шара возросло количество очагов тепла и их интенсивность. Прежде всего, это Север Африки, в Алжире, например, 23 июля этого года была зафиксирована самая высокая температура воздуха за период с 1949 года (+48,7ºС). Аномально тепло было на Аляске. В России на севере Курильских островов, несмотря на охлаждающее летом влияние Тихого океана, 31 июля был установлен новый температурный рекорд (+30,4ºС).



Август 2023 года выдался аномально жарким для жителей Западной Азии и Юго-Восточной Европы, например, аномально жаркая и сухая погода отмечалась в столице Турции, где 15 августа установлен новый суточный максимум температур (+40,5ºС). Что касается Иркутской области, то попала в этот список метеостанция Верхняя Гутара в предгорьях Восточных Саян, где август этого года оказался самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, начиная с 1936 года. Лидером же по количеству всех трёх аномально жарких летних месяцев можно назвать станцию Южно-Курильск, где лето оказалось почти на 10ºС теплее по сравнению со средними многолетними показателями.



В тоже время для каждой пятой станции из 145 лето 2023 года оказалось прохладным. Наиболее холодным оно было на антарктической станции Девис (Австралия) (на 9,7ºС ниже нормы), где в это время погодой правит антарктическая зима. На российской антарктической станции Восток очень холодным был последний зимний месяц, 7 августа температура воздуха понижалась до -82ºС, что всего на 3,4ºС ниже абсолютного минимума для конца зимы, зарегистрированного в 2005 году. В Северном полушарии холодным (на 4-5ºС ниже средних значений) лето 2023 года было на Чукотке (Певек), прохладным выдалось это лето для жителей, проживающих Лос-Анджелесе (Калифорния) со средиземноморским типом климата, на 2ºС холоднее оно оказалось для жителей столиц Индии, Пакистана и США.



В ранжированном списке температурных показателей летних месяцев 2023 года среди 145 рассмотренных городов Иркутск находится на 51 месте. Как и на севере области летний воздух в Иркутске был прогрет на 3ºС выше нормы, во многом благодаря жаркому августу, когда господствовал антициклон. На остальной территории Иркутской области лето в среднем на 2ºС теплее, тогда, как, например, в Москве июнь и июль выдались прохладными. В результате средние значения температуры воздуха за лето (18,3ºС) в Иркутске такие же, как и в Москве.



В Иркутске по данным наблюдений за погодой за 151 год, начиная с 1873 года, лето 2023 года занимает пятую позицию, уступая самому жаркому лету 2015, 1878, 1888 и 2002 годов. Лето в Иркутске в XXI веке становится все более тёплым, и об этом наглядно свидетельствует статистика. Ведь в двадцатке самых тёплых летних периодов пятнадцать лет принадлежат XXI веку. Правда ощутить летнее потепление не всегда удаётся, ведь температурные показатели летних месяцев очень разнятся. Если говорить, сколько месяцев XXI века входит в двадцатку самых тёплых в Иркутске за 151 год непрерывных метеонаблюдений, то, в июне их насчитывается 14, в июле и августе по 8 лет.



Примерно такая же ситуация в северных районах области. Однако в 2023 году июнь выдался прохладным, так как в Иркутскую область регулярно вторгались порции арктического холода, сохраняя зимний тип циркуляции в атмосфере. Летний тип атмосферных процессов по-настоящему господствующим стал только в третьей декаде июля. Рекордно тёплым оказался конец августа 2023 года, когда субтропический воздух, поступающий с южными ветрами из Китая, прогрел воздух в дневные часы до рекордных отметок +29,3ºС - в Иркутске и +28,7 ºС - на Крайнем Севере (Ербогачён).



С изменениями температуры воздуха тесно связан режим атмосферных осадков. Повышение температур сопровождается усиленным испарением влаги, что может способствовать развитию облаков и большему количеству осадков. Лето 2023 года на 63 метеостанциях, что составляет 43% от их общего количества (145), оказалось влажным. Ярко это проявляется в странах с муссонным типом климата, где присутствует вклад дополнительной влаги с океанов, особенно в периоды выхода тайфунов. Например, одним из лидеров количеству выпавших летних осадков является Владивосток, где на 1 кв. м этим летом «небесная канцелярия» выдала 1047 литров воды, это эквивалентно примерно 85 вёдрам, и на 40 литров больше исторического максимума 2019 года. Из-за сложной паводковой ситуации в этом регионе было предложено создать Дальневосточный климатический центр для более точных прогнозов, чтобы избежать в дальнейшем таких серьёзных последствий непогоды.



В число лидеров по количеству летних осадков 2023 года входит и Иркутская область. В Киренске июнь 2023 года стал самым влажным в истории наблюдений с 1892 года. Всего за лето на 1 кв. м здесь выпало 321 литра воды, что эквивалентно 26 вёдрам, что привело к повышению уровня воды р. Киренга. Вдали от океанов чем длительнее периоды жары, чем более вероятна засуха. Такие условия летом 2023 года сложились в Израиле, Испании, Португалии, Турции, Греции, Канаде, где привели к масштабным лесным пожарам, в России: в Якутии, на Урале, Магадане, Хабаровском крае.



Анализируя совместный вклад месячных аномалий температуры воздуха и количества выпавших осадков по данным 145 рассмотренных станций, чаще всего (48% станций) лето 2023 было тёплым и сухим. На несколько меньшем количестве станций (34%) тёплым и влажным, на 10% станций холодным и влажным, 5% - холодным и сухим, близкими к климатической норме были метеорологические показатели в Благовещенске и Нджамене (Чад). В Иркутской области лето было тёплым и влажным, особенно по северу области, где чаще проходили траектории атлантических циклонов.



- Наиболее контрастным это лето, на мой взгляд, было в Предуралье. В Оренбурге 1 июня был установлен новый суточный максимум +35,5ºС, а 20 июня в ночные часы новый суточный минимум (+5,5ºС), в Перми в середине июня в ночные часы впервые с конца 1960-х годов температура воздуха понижалась практически до нулевых отметок, а в середине июля была зарегистрирована рекордно высокая температура, начиная с 1886 года (+37,5ºС), что на 10ºС выше нормы, - отметила Инна Латышева.



Об изменчивости летней погоды можно судить по количеству атмосферных фронтов, холодных и тёплых. Летом 2023 года через территорию Иркутской области проходило 33 холодных атмосферных фронта, половина из которых пришлась на начало лета. Июнь был самым изменчивым и «неуютным» для иркутян летним месяцем, когда выходы циклонов с Атлантики, Каспийского моря и Монголии определяли сменяющие друг друга волны тепла и холода. За прошедшее лето иркутяне пережили 5 волн тепла и 5 волн холода. Самая продолжительная волна тепла с 24 июля по 15 августа была связана в основном с влиянием тёплых секторов циклонов, а наиболее интенсивная и нетипичная для конца лета волна тепла в третьей декаде августа со сравнительно редкой синоптической ситуацией (влиянием тёплой западной периферии обширного антициклона с центром над Забайкальем). По сравнению с летом 2022 года нынешнее лето было на 1,5 ºС теплее, во многом за счёт более частых южных ветровых потоков, осадков выпало на 78 мм больше, но, при этом воздух по значениям относительной влажности часто был более сухим, чаще отмечались штили (безветрие), тогда как количество дней с туманом (8) и грозой (17) было практически одинаковым.



Таким образом, лето 2023 года для большинства регионов Северного полушария выдалось тёплым. Но, для одних регионов тепло обернулось засухами и лесными пожарами, для других избытком влаги, приведшим к наводнениям. В Иркутской области максимально проявили себя волны холода и тепла, арктические воздушные массы, напугавшие отсутствием лета в его начале, и субтропические, удивившие продолжительной жарой вплоть до «макушки» лета.



Учитывая тенденцию к увеличению количества и продолжительности волн тепла, следует обратить внимание, что они нередко приводят к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, тёплый сухой воздух, как правило, более загрязнён и провоцирует обострение лёгочных заболеваний.



Считается, что с каждым градусом повышения температуры влагоёмкость атмосферы будет увеличиваться на 7%, это означает, что будет увеличиваться и количество экстремальных осадков. Наглядно это отразилось в повышении уровня рек на севере и юге Иркутской области летом 2023 года. По накопленным суммам активных температур, необходимых для хорошего урожая, лето 2023 года в Иркутской области уступает только показателям 2015 и 2002 годов.



Но, в условиях высоких температур растения испытывают стресс от жары (например, для картофеля оптимальные температуры в диапазоне 21-25ºС). Для растений также опасна повышенная влажность. В результате этим летом такая, казалось бы, неприхотливая культура как укроп из-за высокой температуры и повышенной влажности у многих садоводов начинал желтеть и вянуть. Это далеко не полный перечень последствий жаркой и влажной погоды, которая наряду с жаркой и сухой становится маркером современного лета. Однако не стоит забывать, что порядка 20% рассмотренных метеостанций этим летом продемонстрировали холодные показатели, сообщили в управлении информационной политики ИГУ.

