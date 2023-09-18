В Бурятии назвали победителей автомобильных гонок

В столице республики прошли соревнования по ралли-спринту



В Бурятии завершился сезон автомобильных гонок этого года. 16 сентября на стадионе «Спартак» в Улан-Удэ состоялся второй этап чемпионата республики «Ралли-спринт 2023».



Участие в соревнованиях приняли 52 пилота. За награды боролись спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.



- На этом этапе были задействованы новая телеметрия, интересная траектория трассы, отличная погода. Для зрителей была автомобильная выставка, - рассказали в спортивно-техническом клубе «Сибирь».



По итогам ралли места распределились следующим образом:



Класс «Передний привод»

1 место – Максим Степанов, автомобиль Honda Torneo

2 место – Руслан Ахмедов, автомобиль Toyota Starlet

3 место – Роман Шелковников, Honda Integra



Класс «Задний привод»

1 место – Александра Михеева, автомобиль Toyota MR-S

2 место – Мария Цыдыпова, автомобиль Toyotа Mark II

3 место – Александр Татарников, автомобиль «Лада 2107»



Класс «Полный привод»

1 место – Василий Селяев, автомобиль Subaru Legacy

2 место – Самвел Мовсисян, автомобиль BMW

3 место – Евгений Эмигенов, автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution

