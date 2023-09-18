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В Бурятии назвали победителей автомобильных гонок

В Бурятии назвали победителей автомобильных гонок
Общество,  Фото:СТК «Сибирь»
В столице республики прошли соревнования по ралли-спринту

В Бурятии завершился сезон автомобильных гонок этого года. 16 сентября на стадионе «Спартак» в Улан-Удэ состоялся второй этап чемпионата республики «Ралли-спринт 2023».

Участие в соревнованиях приняли 52 пилота. За награды боролись спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.

- На этом этапе были задействованы новая телеметрия, интересная траектория трассы, отличная погода. Для зрителей была автомобильная выставка, - рассказали в спортивно-техническом клубе «Сибирь».

По итогам ралли места распределились следующим образом:

Класс «Передний привод»
1 место – Максим Степанов, автомобиль Honda Torneo
2 место – Руслан Ахмедов, автомобиль Toyota Starlet
3 место – Роман Шелковников, Honda Integra

Класс «Задний привод»
1 место – Александра Михеева, автомобиль Toyota MR-S
2 место – Мария Цыдыпова, автомобиль Toyotа Mark II
3 место – Александр Татарников, автомобиль «Лада 2107»

Класс «Полный привод»
1 место – Василий Селяев, автомобиль Subaru Legacy
2 место – Самвел Мовсисян, автомобиль BMW
3 место – Евгений Эмигенов, автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution
Бурятия спорт автоспорт автогонки ралли чемпионат Бурятии

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