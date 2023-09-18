В столице республики прошли соревнования по ралли-спринту
В Бурятии завершился сезон автомобильных гонок этого года. 16 сентября на стадионе «Спартак» в Улан-Удэ состоялся второй этап чемпионата республики «Ралли-спринт 2023».
Участие в соревнованиях приняли 52 пилота. За награды боролись спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.
- На этом этапе были задействованы новая телеметрия, интересная траектория трассы, отличная погода. Для зрителей была автомобильная выставка, - рассказали в спортивно-техническом клубе «Сибирь».
По итогам ралли места распределились следующим образом:
Класс «Передний привод»
1 место – Максим Степанов, автомобиль Honda Torneo
2 место – Руслан Ахмедов, автомобиль Toyota Starlet
3 место – Роман Шелковников, Honda Integra
Класс «Задний привод»
1 место – Александра Михеева, автомобиль Toyota MR-S
2 место – Мария Цыдыпова, автомобиль Toyotа Mark II
3 место – Александр Татарников, автомобиль «Лада 2107»
Класс «Полный привод»
1 место – Василий Селяев, автомобиль Subaru Legacy
2 место – Самвел Мовсисян, автомобиль BMW
3 место – Евгений Эмигенов, автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution
В Бурятии назвали победителей автомобильных гонок
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