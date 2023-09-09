В Бурятии прощаются с погибшим на СВО военнослужащим

Его посмертно наградили орденом Мужества
В субботу, 9 сентября, в Прибайкальском районе провожают в последний путь 29-летнего Дениса Рычкова, который погиб 28 августа на специальной военной операции. Траурный митинг начался у дома культуры в селе Иркилик в 13:30, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Денис родился в Хоринске 15 января 1994 года. Он окончил Турунтаевскую СОШ № 1. В 2012-ом ушёл в армию. В марте 2016-го заключил контракт с одной из воинских частей.
На СВО наш земляк находился с февраля 2022-го. Его посмертно наградили орденом Мужества.
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