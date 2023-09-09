Прошлой осенью в Бурятии произошло более 770 пожаров

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности



С наступлением холодов люди все чаще включают в домах обогреватели и топят печи. Неосторожное использование электроприборов и пренебрежение правилами пожарной безопасности повышают риск возгораний.



Так, за осенний период 2022 года в Бурятии произошло более 770 пожаров, в результате которых 10 человек погибли, ещё 11 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления.



- Специалисты МЧС России настоятельно рекомендуют своевременно подготовить печи и камины к предстоящим холодам, а также быть крайне внимательными при обогреве помещений. Следите за исправностью обогревателей, не перегружайте сеть большим количеством устройств, не оставлять работающие электроприборы без присмотра, располагайте их вдали от горючих материалов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления, строгое соблюдение которых позволит избежать пожара в доме:



1. Печи и дымоходы должны быть исправными, без трещин, оштукатурены и побелены.

2. В период отопительного сезона дымоходы необходимо очищать от сажи не менее одного раза в 2 месяца.

3. Дымоходы и печи должны быть выполнены из несгораемых материалов.

4. В чердачных помещениях запрещается устройство горизонтальных дымовых боровов.

5. Перед топочной дверцей печи должен быть прибит металлический лист размером 50х70 см.



