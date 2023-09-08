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Часть работающих улан-удэнцев согласовывают отпуск с возлюбленными

Часть работающих улан-удэнцев согласовывают отпуск с возлюбленными
Общество,  Фото:pixabay.com
Чаще других вместе отдыхают женатые пары

В этом году чуть больше половины (53%) работающих жителей бурятской столицы, которые состоят в браке или в отношениях, смогли взять отпуск одновременно со своей второй половинкой. Это выяснили при опросе представители сервиса по поиску работы SuperJob.

Ещё 32% респондентов признались, что хотели бы отдохнуть вдвоём, но не смогли по тем или иным причинам, а ещё 5% не состыковывали отпуска и не планируют, поскольку такого желания у них нет.

Чаще остальных на отдых вместе с любимыми уходят улан-удэнцы моложе 34 лет (66%). Горожане, состоящие в официальном браке, делают это чаще, чем те, чьи отношения не зарегистрированы (57% и 44% соответственно).
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