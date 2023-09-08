В Бурятии ограничат движение на железнодорожном переезде

Его закроют на несколько часов



Вечером 8 сентября на железнодорожном переезде (5559-ый километр Восточно-Сибирской железной дороги) в посёлке Селенгинск в Кабанском районе Бурятии стартуют ремонтные работы. Из-за этого там с 19:00 и до шести утра 9-го числа ограничат движение автомобилей



Транспорт будет следовать через близлежащий переезд в селе Тресково (5563-ий километр ВСЖД). Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к ремонту и учитывать это при планировании поездок.



