Они были сломаны в Кяхте
В городе Кяхта в Бурятии не работала часть водоразборных колонок, выяснила прокуратура в ходе проверки.
В итоге руководитель организации, предоставляющий коммунальную услугу, получил представление прокуратуры. Только после этого водоколонки отремонтировали.
Директор ресурсоснабжающей организации привлечён к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами», ему назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии водоколонки отремонтировали после вмешательства прокуратуры
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