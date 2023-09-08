В Бурятии водоколонки отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они были сломаны в Кяхте



В городе Кяхта в Бурятии не работала часть водоразборных колонок, выяснила прокуратура в ходе проверки.



В итоге руководитель организации, предоставляющий коммунальную услугу, получил представление прокуратуры. Только после этого водоколонки отремонтировали.



Директор ресурсоснабжающей организации привлечён к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами», ему назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

