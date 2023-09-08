08 сентября

07 сентября

Популярное

В Бурятии водоколонки отремонтировали после вмешательства прокуратуры

В Бурятии водоколонки отремонтировали после вмешательства прокуратуры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они были сломаны в Кяхте

В городе Кяхта в Бурятии не работала часть водоразборных колонок, выяснила прокуратура в ходе проверки.

В итоге руководитель организации, предоставляющий коммунальную услугу, получил представление прокуратуры. Только после этого водоколонки отремонтировали.

Директор ресурсоснабжающей организации привлечён к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами», ему назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура водоколонка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пожарные в Иркутской области посоревновались в бурятских видах спорта
Пожарные в Иркутской области посоревновались в бурятских видах спорта
Общество, 08.09.2023
Победившая команда получила пожарную автоцистерну
На СВО погиб многодетный отец из Бурятии
На СВО погиб многодетный отец из Бурятии
Общество, 08.09.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Бурятии черёмуха стала причиной судебной тяжбы
В Бурятии черёмуха стала причиной судебной тяжбы
Общество, 08.09.2023
Дерево обвинили в уничтожении почвы
В Бурятии районная поликлиника оказалась труднодоступна для инвалидов
В Бурятии районная поликлиника оказалась труднодоступна для инвалидов
Общество, 08.09.2023
Люди не могут попасть туда без посторонней помощи
В столице Бурятии несколько новостроек отрезало от дороги
В столице Бурятии несколько новостроек отрезало от дороги
Общество, 08.09.2023
К новостройкам теперь не могут проехать автомобили

В Бурятии жителям райцентра приходится плавать по лужам
В Бурятии жителям райцентра приходится плавать по лужам
Общество, 08.09.2023
Они заявили, что сами дорожники без конца месят там грязь
12 новых машин скорой помощи передали районным больницам Бурятии
12 новых машин скорой помощи передали районным больницам Бурятии
Общество, 08.09.2023
Автомобили скорой медицинской помощи марки ГАЗ поступили в республику в специальном северном исполнении
Селенга в столице Бурятии перестала снижаться
Селенга в столице Бурятии перестала снижаться
Общество, 08.09.2023
За последние сутки её уровень никак не изменился
В Улан-Удэ открыли памятник, изготовленный осуждённым
В Улан-Удэ открыли памятник, изготовленный осуждённым
Общество, 08.09.2023
На изготовление ушло более двух месяцев 
В Улан-Удэ разыграют кубок Горсовета по шахматам
В Улан-Удэ разыграют кубок Горсовета по шахматам
Общество, 07.09.2023
Открытый лично-командный турнир проведут в БГУ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^