В Бурятии черёмуха стала причиной судебной тяжбы

Дерево обвинили в уничтожении почвы
Жительница Баргузинского района решила судиться с соседями из-за черёмухи на границе их участков. Женщина заявила, что ствол и ветки дерева опираются на её забор, а корни разрушают грунт и потребляют питательные вещества из почвы на территории её дома.
В иске говорилось, что всё это влечёт порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, к тому же от черёмухи много паразитов и насекомых.
Суд в удовлетворении иска отказал – истец не предоставила доказательства, что расположение черёмухи в непосредственной близости от её участка как-то нарушает её права и законные интересы. Это решение ещё не вступило в законную силу.
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