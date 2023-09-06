«Травят детей»: В школу Улан-Удэ завезли батончики с червяками

В соцсетях заявили, что их подсунули младшеклассникам







- Ситуация не очень приятная, – признала она. – Составляя меню на новый учебный год, хотели порадовать детей вкусным и полезным. Этот батончик выпускается в Краснодаре. В составе – злаки и сушёные ягоды или сухофрукты. Одна сторона покрыта шоколадной глазурью. Батончик упакован в герметичную фольгированную упаковку. Без её вскрытия определить наличие плодожорки невозможно.



Именно вредитель под названием плодожорка оказался в снеках.



- При приёмке вскрыли 15 батончиков. Всё соответствовало нормативам. Хочу обратить внимание, что в школах города учатся дети и внуки наших работников, в том числе – мои внуки и, естественно, никакого умысла накормить их некачественной продукцией у нас нет, – подчеркнула директор комбината. – Всю партию батончиков, выпущенную в апреле 2023-го, вернули производителю.

Недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили видео со злаковым батончиком и ползающим по обёртке червяком. Если верить публикации, столь неаппетитный перекус дали ученикам одной из улан-удэнских школ.- В школе № 47 травят наших детей. Выдали вот такие батончики. Беспредел! Обратите внимание и предупредите своих детей, чтобы не ели ничего в школах, – говорится в комментарии к видео.Отмечается, что батончики подсунули младшеклассникам. Чуть позже сама автор записи уточнила в комментарии к посту, что ситуацию в паблике «извратили».- Взяли моё видео и обвинили школу. Вопрос был к производителям батончиков. Срок годности ещё довольно большой, а уже червяки. Школа не виновата. Речь о том, что покупая и поедая такое, надо быть внимательными, – отметила она.Судя по всему, это не единственный подобный случай. «Позавчера давали в другой школе и тоже червяк был один», – поделилась другая участница сообщества.Ситуацию разъяснила Алла Шахова – директор городского комбината школьного питания, где готовят блюда для учебных заведений города.