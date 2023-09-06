06 сентября

05 сентября

Популярное

«Травят детей»: В школу Улан-Удэ завезли батончики с червяками

«Травят детей»: В школу Улан-Удэ завезли батончики с червяками
Общество,  Фото:"Аноним 03"
В соцсетях заявили, что их подсунули младшеклассникам

Недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили видео со злаковым батончиком и ползающим по обёртке червяком. Если верить публикации, столь неаппетитный перекус дали ученикам одной из улан-удэнских школ.

- В школе № 47 травят наших детей. Выдали вот такие батончики. Беспредел! Обратите внимание и предупредите своих детей, чтобы не ели ничего в школах, – говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что батончики подсунули младшеклассникам. Чуть позже сама автор записи уточнила в комментарии к посту, что ситуацию в паблике «извратили».

- Взяли моё видео и обвинили школу. Вопрос был к производителям батончиков. Срок годности ещё довольно большой, а уже червяки. Школа не виновата. Речь о том, что покупая и поедая такое, надо быть внимательными, – отметила она.

Судя по всему, это не единственный подобный случай. «Позавчера давали в другой школе и тоже червяк был один», – поделилась другая участница сообщества.

Ситуацию разъяснила Алла Шахова – директор городского комбината школьного питания, где готовят блюда для учебных заведений города.

- Ситуация не очень приятная, – признала она. – Составляя меню на новый учебный год, хотели порадовать детей вкусным и полезным. Этот батончик выпускается в Краснодаре. В составе – злаки и сушёные ягоды или сухофрукты. Одна сторона покрыта шоколадной глазурью. Батончик упакован в герметичную фольгированную упаковку. Без её вскрытия определить наличие плодожорки невозможно.

Именно вредитель под названием плодожорка оказался в снеках.

- При приёмке вскрыли 15 батончиков. Всё соответствовало нормативам. Хочу обратить внимание, что в школах города учатся дети и внуки наших работников, в том числе – мои внуки и, естественно, никакого умысла накормить их некачественной продукцией у нас нет, – подчеркнула директор комбината. – Всю партию батончиков, выпущенную в апреле 2023-го, вернули производителю.
школьники дети еда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Травят детей»: В школу Улан-Удэ завезли батончики с червяками
«Травят детей»: В школу Улан-Удэ завезли батончики с червяками
Общество, 06.09.2023
В соцсетях заявили, что их подсунули младшеклассникам
Улан-Удэ готовится к возможному подтоплению
Улан-Удэ готовится к возможному подтоплению
Общество, 06.09.2023
Ночью в городе может выпасть полмесячной нормы осадков
В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
Общество, 06.09.2023
Там будут ловить беспризорных животных и проверять домашних
Более половины улан-удэнцев не вдохновляет работа в родном городе
Более половины улан-удэнцев не вдохновляет работа в родном городе
Общество, 06.09.2023
Они назвали столицу Бурятии не лучшим местом для карьерного роста
«Оппенгеймера» покажут в кинотеатре Улан-Удэ
«Оппенгеймера» покажут в кинотеатре Улан-Удэ
Общество, 06.09.2023
Жители Бурятии увидят на большом экране один из самых обсуждаемых фильмов года
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Что? Где? Когда?»
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Что? Где? Когда?»
Общество, 06.09.2023
Им задавали вопросы на историческую тему
Селенга в столице Бурятии становится всё опаснее
Селенга в столице Бурятии становится всё опаснее
Общество, 06.09.2023
В городе пополнился список запрещённых мест для купания

В Улан-Удэ инвалид получила кресло-коляску благодаря прокуратуре
В Улан-Удэ инвалид получила кресло-коляску благодаря прокуратуре
Общество, 06.09.2023
Руководитель регионального отделения Социального фонда получил представление
За лето на Ольхоне больше десяти автомобилей попадали в грязевые ловушки
За лето на Ольхоне больше десяти автомобилей попадали в грязевые ловушки
Общество, 06.09.2023
Инспекторы Прибайкальского нацпарка обратились к автомобилистам
«Гостеприимная республика»: В Бурятию приехал представитель фонда «Защитники Отечества»
«Гостеприимная республика»: В Бурятию приехал представитель фонда «Защитники Отечества»
Общество, 06.09.2023
Александр Григорьев высоко оценил работу его местного филиала и медучреждений
В Улан-Удэ у младшеклассника вымогали деньги и издевались над ним
В Улан-Удэ у младшеклассника вымогали деньги и издевались над ним
Общество, 06.09.2023
«Ты землю жрать будешь», - угрожали они перепуганному ребёнку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^