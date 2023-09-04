Чингис Ли работает над авторской аранжировкой песни
Певица Анита Цой разрешила своему давнему другу, бурятскому певцу Чингису Ли (Хандажапову) исполнять её песню «На Восток». Она поставила лишь одно условие – авторская аранжировка.
- У меня будет своя версия, песня будет в латино-американском стиле, - рассказал «Байкал-Daily» Чингис Ли.
Московский аранжировщик сейчас завершает работу над новой песней Чингиса Ли «Сарана», а затем приступит к работе над песней Аниты Цой.
У Чингиса уже есть идеи нового звучания хита.
- Я бы в этом ремиксе замешал такую ритмику, как в RnB, западном хип-хопе. Как у Джастина Тимберлейка, он делал треки с Нелли Фуртадо и Бейонсе. Чтобы именно такой афроамериканский был «кач», именно с ритмической стороны. И замешал бы с восточно-азиатской тематикой. В припеве сделал бы более танцевальный акцент, - поделился аранжировщик.
Чингис Ли передал жителям Бурятии привет от Аниты Цой. Она рассказала, что соскучилась по республике.
Собака породы хотошо, которую ей подарили в Иволгинском дацане в 2017 году, постарела, но по-прежнему живёт у певицы. Пса зовут Баир.
Услышать песню можно будет на сольном концерте Чингиса Ли 22 октября в концертном зале «Феникс» (возрастное ограничение 12+). Гостем мероприятия станет экс-солист группы «Премьер-министр» Пит Джейсон. На концерте прозвучат хиты и новые песни двух ярких исполнителей.
Анита Цой разрешила бурятскому певцу исполнять её песню «На Восток»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По его словам, автотопливо в соседнем регионе стоит дешевле
Его получил травмпункт на улице Куйбышева
Захворавшим горожанам невыгодно уходить на больничный
На орех не было документов
Чингис Ли работает над авторской аранжировкой песни
Вовремя она их не оплатила
Георгию Барскому было 96 лет
В некоторых районах пообещали дожди с грозами
Их обнаружили в Гусином озере
Некоторым клиентам они даже угрожают судом
Их чистили прямо под окнами многоэтажки
Он не будет работать целый месяц
Кроме того, нарушителю дали 250 часов обязательных работ
Он не появлялся в воинской части две недели
Теперь по нему смогут ездить легковушки и ходить люди