04 сентября

03 сентября

Популярное

Анита Цой разрешила бурятскому певцу исполнять её песню «На Восток»

Анита Цой разрешила бурятскому певцу исполнять её песню «На Восток»
Общество,  Фото:предоставлено Чингисом Ли
Чингис Ли работает над авторской аранжировкой песни

Певица Анита Цой разрешила своему давнему другу, бурятскому певцу Чингису Ли (Хандажапову) исполнять её песню «На Восток». Она поставила лишь одно условие – авторская аранжировка.

- У меня будет своя версия, песня будет в латино-американском стиле, - рассказал «Байкал-Daily» Чингис Ли.

Московский аранжировщик сейчас завершает работу над новой песней Чингиса Ли «Сарана», а затем приступит к работе над песней Аниты Цой.

У Чингиса уже есть идеи нового звучания хита.

- Я бы в этом ремиксе замешал такую ритмику, как в RnB, западном хип-хопе. Как у Джастина Тимберлейка, он делал треки с Нелли Фуртадо и Бейонсе. Чтобы именно такой афроамериканский был «кач», именно с ритмической стороны. И замешал бы с восточно-азиатской тематикой. В припеве сделал бы более танцевальный акцент, - поделился аранжировщик.

Чингис Ли передал жителям Бурятии привет от Аниты Цой. Она рассказала, что соскучилась по республике.

Собака породы хотошо, которую ей подарили в Иволгинском дацане в 2017 году, постарела, но по-прежнему живёт у певицы. Пса зовут Баир.

Услышать песню можно будет на сольном концерте Чингиса Ли 22 октября в концертном зале «Феникс» (возрастное ограничение 12+). Гостем мероприятия станет экс-солист группы «Премьер-министр» Пит Джейсон. На концерте прозвучат хиты и новые песни двух ярких исполнителей.
певцы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Депутат Госдумы заявил, что забайкальцы ездят заправлять автомобили в Бурятию
Депутат Госдумы заявил, что забайкальцы ездят заправлять автомобили в Бурятию
Общество, 04.09.2023
По его словам, автотопливо в соседнем регионе стоит дешевле 
В улан-удэнский травмпункт поступил рентген-аппарат за 16 млн
В улан-удэнский травмпункт поступил рентген-аппарат за 16 млн
Общество, 04.09.2023
Его получил травмпункт на улице Куйбышева
Большинству улан-удэнцев приходится болеть на работе
Большинству улан-удэнцев приходится болеть на работе
Общество, 04.09.2023
Захворавшим горожанам невыгодно уходить на больничный

Анита Цой разрешила бурятскому певцу исполнять её песню «На Восток»
Анита Цой разрешила бурятскому певцу исполнять её песню «На Восток»
Общество, 04.09.2023
Чингис Ли работает над авторской аранжировкой песни
До +27 потеплеет в Бурятии
До +27 потеплеет в Бурятии
Общество, 04.09.2023
В некоторых районах пообещали дожди с грозами 
В Бурятии объявились доисторические существа
В Бурятии объявились доисторические существа
Общество, 03.09.2023
Их обнаружили в Гусином озере
Улан-удэнцев разводят на деньги таинственные компьютерные мастера
Улан-удэнцев разводят на деньги таинственные компьютерные мастера
Общество, 03.09.2023
Некоторым клиентам они даже угрожают судом
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
Общество, 03.09.2023
Он не будет работать целый месяц
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля
Общество, 03.09.2023
Кроме того, нарушителю дали 250 часов обязательных работ
В Улан-Удэ осудили контрактника, отправившегося в самоволку
В Улан-Удэ осудили контрактника, отправившегося в самоволку
Общество, 03.09.2023
Он не появлялся в воинской части две недели
В селе Бурятии восстановили мост, разрушенный большегрузами
В селе Бурятии восстановили мост, разрушенный большегрузами
Общество, 03.09.2023
Теперь по нему смогут ездить легковушки и ходить люди

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^