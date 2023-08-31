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В Бурятии вновь покажут национальный балет «Земля веры — Баргуджин Тукум‎»

В Бурятии вновь покажут национальный балет «Земля веры — Баргуджин Тукум‎»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Премьера в мае этого года прошла с успехом

20 сентября в Улан-Удэ снова покажут национальный балет «Земля веры — Баргуджин Тукум‎» (возрастное ограничение 12+). Премьера состоялась в мае этого года, удивив публику нестандартным сюжетом и декорациями.

Постановку готовили три года, специально к столетию республики. Балет поставил хореограф Никита Дмитриевский из Москвы.

По сюжету балета, главные герои — души влюблённых, путешествуют по разным измерениям и каждый раз встречаются в новом перерождении. В постановке показано, как мир шаманизма встречается с миром буддизма.

По первым отзывам зрителей, пришедших на премьеру, не было, кажется, никого, кто бы остался равнодушным:

«Это было потрясающе. Все артисты балета двигались как единый организм. Балет очень необычный. Бурятский зритель ещё подобного никогда не видел. Музыка, декорации, костюмы - всё на высшем уровне».

«Этот балет похож на своеобразную медитацию, транс. Он будто что-то трансформирует внутри тебя, и выпускает наружу то, что было спрятано глубоко внутри».

«После балета я три дня ходила под впечатлением. Это больше, чем просто балет. Это полное погружение в себя».

Автором либретто балета стал драматург, прозаик и публицист Геннадий Башкуев. Композитор - Анастасия Дружинина. Художник по костюмам — Татьяна Тышкенова.

В музыке к балету использовались звуки природы, пентатоники и электроакустики, бурятские национальные инструменты.

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