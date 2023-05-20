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В Улан-Удэ прошла премьера национального балета

В Улан-Удэ прошла премьера национального балета
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Постановку готовили три года, специально к столетию республики

Накануне в Бурятском оперном театре показали премьеру национального балета «Земля веры — Баргуджин Тукум‎» (12+). Постановку готовили три года, специально к столетию республики. Сегодня вечером состоится второй премьерный показ. 

По сюжету балета, постановщиком которого стал известный современный хореограф Никита Дмитриевский, главные герои — души влюблённых, путешествуют по разным измерениям и каждый раз встречаются в новом перерождении. В постановке показано, как мир шаманизма встречается с миром буддизма.

Балет основан на бурятской мифологии, освещённой в научной литературе. Автором либретто балета стал драматург, прозаик и публицист Геннадий Башкуев. Композитор — Анастасия Дружинина. Художник по костюмам — Татьяна Тышкенова.







- В постановке используются сложные и объёмные декорации. Одно Колесо Сансары – весом 300 кг. Образ юрты также весит 300 кг, Солнце - 300 кг. Все конструкции выполнены из алюминия. Было сшито более 200 уникальных костюмов. Самый сложный костюм «Двойник Асуйхан» - весом около 20 кг. Шлейф сделан из металлического каркаса, на него потрачено более 50 метров ткани, - рассказывают в театре.

- Балет мы готовили в течение трёх лет. В конце 2020 года мы объявили первый конкурс либретто. Все наши творческие силы – писатели, поэты конкурировали между собой, отправляли нам либретто. Затем был второй конкурс, создавались творческие команды между режиссёрами, сценаристами, балетмейстерами. Затем эти команды отправляли нам разные эскизы постановки на темы мифологии и легенд бурятской земли. В течение двух лет отбиралась идея, сюжет балета. И в последний год уже велась подготовка. Этот балет – это борьба между старым и новым, это рассказ о древней земле, о древних силах, - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

По её словам, «постановка должна понравиться особенно молодёжи, т.к. современный балет находится сейчас на пике популярности». Также министр подчеркнула, что «в новом балете – достаточно сложная хореография. И эта премьера дала большой опыт нашим артистам. Мы в очередной раз убедились, что артистам бурятского балета всё по плечу».


 

По первым отзывам зрителей, пришедших на премьеру, не было, кажется, никого, кто бы остался равнодушным. К примеру, одна из зрительниц, которая профессионально занимается танцами, поделилась: «Это было потрясающе. Все артисты балета двигались как единый организм. Балет очень необычный. Бурятский зритель ещё подобного никогда не видел. Музыка, декорации, костюмы - всё на высшем уровне».

В музыке к балету использовались звуки природы, пентатоники и электроакустики, бурятские национальные инструменты.

Постановка осуществляется на средства федерального бюджета при поддержке министерства культуры Бурятии. Следующий показ состоится сегодня, 20 мая, в 17.00.

Возрастное ограничение 12+. 


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