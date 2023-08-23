Улан-удэнке по вине работодателя не сделали перерасчёт пенсии

Его привлекли к административной ответственности
По постановлению прокурора Советского района Улан-Удэ работодатель привлечен к ответственности за несвоевременное представление сведений в пенсионный орган, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В декабре 2022 года жительница Улан-Удэ уволилась из образовательного учреждения, где работала секретарём.
Вопреки требованиям закона, работодатель сведения об увольнении работника направил в региональный пенсионный орган более чем через три месяца после увольнения. Это повлекло нарушение права женщины на своевременный перерасчёт пенсии по старости, получателем которой она являлась.
Директор образовательного учреждения получил прокурорское представление. Руководитель привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ «Непредставление в установленный срок сведений, предусмотренных п. 2.1 ст. 6 федерального закона». Ему назначено наказание в виде административного штрафа, уточнили в прокуратуре.
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